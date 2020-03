¿Quién era Kenny Rogers?

La música country está de luto, llora la muerte de uno de sus grandes exponentes. La noche de ayer viernes se dio a conocer la muerte del cantante Kenny Rogers a sus 81 años de edad. "Rogers falleció pacíficamente en su hogar por causas naturales bajo el cuidado de un hospicio y rodeado de su familia", informó en un comunicado.

Asimismo la familia de Kenny Rogers manifestó que estaban planeando un pequeño servicio privado "por preocupación por la emergencia nacional de COVID-19". Kenny Rogers dejó una marca indeleble en la historia de la música estadounidense. Su representante Keith Hagan ha comentado:

Sus canciones han atraído a los amantes de la música y han tocado la vida de millones de personas en todo el mundo.

Nacido en Houston, Texas, Kenny Rogers comenzó su carrera a fines de la década de 1950 y rápidamente se convirtió en activo en el rockabilly, el jazz y otros géneros que trajo a su estilo country. Obtuvo 24 éxitos número uno, fue seis veces ganador de los Premios de la Asociación de Música Country y fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country.

Tres veces ganador del Grammy, vendió decenas de millones de discos, era conocido por una serie de éxitos que incluían "The Gambler", "Lucille" e "Islands in the stream". Lanzado en 1978, el álbum "The Gambler" fue un gran éxito internacional, multiplatino, y la canción principal se convirtió en su canción principal.

Kenny Rogers también protagonizó la película "The Gambler", basada en su famosa canción, pero le gustaba bromear diciendo que él mismo no era un gran jugador. "Aprendí hace mucho tiempo, no puedo ganar suficiente dinero para entusiasmarme, pero puedo perder lo suficiente como para deprimirme", dijo a NPR en 2015. "Así que no juego".

Tocó en su último concierto en Nashville en octubre de 2017, donde se unió a su amiga y colaboradora de toda la vida Dolly Parton para una última presentación de "Islands in the stream". En abril de 2018 descartó las fechas finales de su gira de despedida debido a problemas de salud.

No quería tomarme una eternidad para retirarme.

"Disfruté muchísimo esta oportunidad de despedirme de los fanáticos en el transcurso de los últimos dos años, nunca podría agradecerles adecuadamente por el aliento y el apoyo que me han brindado a lo largo de mi carrera".

Casado cinco veces, le sobreviven su esposa Wanda y cinco hijos, incluidos gemelos.