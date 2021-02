¿Quién era Lupita Elizondo, fallecida reportera del programa "Primer impacto"?

"Esposa de Manuelito, mamá de Elvis, Gigi y Oso, Dios conmigo ¿quién contra mí?", así se describía Lupita Elizondo, reportera del programa "Primer impacto" de la cadena de televisión estadounidense Univisión. La comunicadora murió el sábado 6 de febrero de 2021 en Houston, Texas, supuestamente a consecuencia de un infarto fulminante.

En sus redes sociales del show de Univisión se compartió el siguiente mensaje: "el equipo de 'Primer impacto' lamenta la muerte de nuestra reportera Lupita Elizondo y envía las más sentidas condolencias a su familia, siempre será recordada por su calidad humana, profesionalismo y servicio a la comunidad. Q.E.P.D.".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Comenzó su carrera profesional en medios impresos y en la televisión de Monterrey, estado de Nuevo León, México. Luego de una exitosa trayectoria en la cadena Multimedios de Monterrey, se mudó a Estados Unidos donde trabajó como corresponsal de "Primer impacto" en la ciudad de Houston, Texas. También fue reportera en el show de "El Gordo y La Flaca" que conducen Raúl de Molina y Lili Estefan.

"Triste noticia, Lupita colaboró también por muchos años para nosotros desde Monterrey, una gran persona, muy profesional, enviamos nuestro más sentido pésame a su esposo y demás familiares, descanse en paz", es el mensaje en las redes sociales del programa de televisión "El Gordo y La Flaca".

Leer más: José Emilio García, hermano de Gael García, comparte la promesa que le hace a su papá

Varias personalidades del medio del espectáculo han lamentado la muerte de Lupita Elizondo; el cantante del Regional Mexicano Ramón Ayala: "nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de nuestra gran amiga y paisana Lupita Elizondo, pronta resignación para todos sus familiares y amigos". En las redes sociales de "Chamonic", se dice que la reportera de "Primer impacto" tuvo Covid-19 y que su muerte al parecer se debió por las secuelas de esta enfermedad; el virus habría afectado sus pulmones y tuvo un coágulo que le provocó un paro al corazón.

El grupo Liberación expresó ante su muerte: "vuela alto querida Lupita, justo te acabábamos de saludar hace 15 días en Houston, un abrazo hasta el cielo. Descansa en paz". La última publicación de Lupita Elizondo en Instagram la hizo el 22 de enero de este año, donde lamentó la muerte de su amigo y compañero de profesión Noé López Suárez.

"No puedo creerlo, he llorado mucho al saber de tú partida, aunque tenía tiempo que no te veía físicamente, te guardo mucho cariño, me duele mucho saber que ya no estás entre nosotros, Noé fuiste un compañero tan querido y amado", escribió Lupita.

Leer más: La desgarradora carta de Pablo Ruales a su hermano Efraín Ruales: "pido a gritos por volverlo a ver"