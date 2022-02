¿Quién era Michell Simon, la conductora de TV asesinada en CDMX?

CDMX.- Michell Simón Tadeo, de 29 años salió de su natal Coatzacoalcos, Veracruz para mudarse a Ciudad de México y cumplir su sueño de convertirse en todo una profesional de los medios de comunicación.

Previo a su viaje sin retorno al centro de la República, tuvo un papel destacado como reportera y conductora deportiva en Olmeca TV. Ya en la capital estudió en una escuela de periodismo deportivo y participó en películas nacionales de Netflix.

En los medio informativos de CDMX se desempeñó como conductora de televisión en el programa Hoy Futbol de Aym Sports, además también tuvo participación en la Cachimba Deportiva. También trabajó como locutora en un programa de salud de 88.9 noticias.

Los medios no fueron todo en la corta, pero diversa carrera profesional de Michell Simón, pues su evidente belleza y talento frente a las cámaras la llevaron a laborar como modelo y actriz.

La joven veracruzana fue asesinada hace unos días dejando en vida a una hija de cuatro años y todo una familia llena de dolor. La violencia contra las mujeres es un tema que importaba a la occisa, pues el 9 de marzo de 2020 dedicó una publicación en sus redes sociales para rechazar los feminicidios en el país.

"No espero cambiar la forma de pensar de nadie solo expreso lo que siento, el por qué me uno al paro, pero sobretodo me aterra aparecer como en la siguiente foto y si soy yo la siguiente, quiero ser la última", publicó la joven.

Un doloroso final al sueño

El cuerpo sin vida de Michell Simón Tadeo fue encontrado envuelto en la sabana de un hotel en un barranco ubicado en la carretera Picacho-Ajusco, una zona boscosa en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX).

Fue hasta este martes 22 de febrero del 2022 cuando Ulises Lara, vocero de la FGJ, informó que el cadáver corresponde a la mujer que se desempeñaba en los medios de comunicación.

La última vez que su familia supo de ella fue el pasado sábado 19, cuando dijo que iría a una comida y dejó a su hija con la niñera. Tras no regresar a casa como solía hacerlo reportaron su desaparición y fue el principio de una búsqueda que daría resultados.

La FGJ detalló que el cuerpo sin vida de Michell Simón fue encontrado por trabajadores de una zona ejidal mientras intentaban apagar un incendio cercano a la zona, fue entonces que dieron aviso a las autoridades.

El cadáver estaba envuelto en sábados de hotel conocido como Villas Patriotismo,ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX, aproximadamente a unos 35 kilómetros del sitio donde fue hallada la joven que dejó una hija huérfana.