Quién era Óscar, sobrino asesinado de El Potro de Sinaloa

El Potro de Sinaloa dio a conocer una lamentable noticia en sus redes sociales. Con un sentido mensaje el cantante del Regional Mexicano informó que su sobrino Óscar había sido asesinado a balazos.

Óscar Barraza Hernández tenía 21 años de edad; al igual que su tío El Potro de Sinaloa gustaba de la música. El joven tocaba el acordeón en una agrupación llamada La Nueva Profecía. Era también sobrino de Nacho Hernández del grupo Los Amables del Norte: "adiós sobrino, te fuiste muy temprano hijo, Dios te tenga en el cielo", expresó en su perfil en Facebook.

En sus redes sociales Óscar Barraza compartía fotografías con su fiel compañero, su acordeón; de igual manera compartía varias de las presentaciones que tuvo con La Nueva Profecía.

El Potro de Sinaloa, con el corazón roto, escribió en su cuenta de Instagram junto a una fotografía con su sobrino: "ahora fue un amanecer muy triste para mi, no pude evitar el llanto al saber que le quitaron la vida a mi sobrino hermoso Óscar Barraza Hernández a sus 21 años de edad, empezando a vivir, nosotros estamos tristes pero mi Dios está contento porque tiene un ángel guerrero allá en el cierlo para tocarle el acordeón".

Asimismo José Eulogio Hernández (nombre verdadero del cantante), compartió unos videos donde su sobrino toca el acordeón mientras él canta.

Lo más importante es que canté con él como tres horas y le di un abrazote fuerte con mucho amor, porque lo quería mucho.

"Le dije que cada vez tocaba más bonito el acordeón y que me lo iba a traer para California pero el hubiera no existe, pero si Dios no quiso es porque ahorita tiene fiesta en los cielos".

El asesinato del sobrino de El Potro de Sinaloa ocurrió la mañana del pasado viernes en la colonia CNOP en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Óscar Barraza iba en un auto Bora color gris en compañía de un amigo, cuando de pronto, fueron interceptados por varios autos de modelo reciente, tripulados por más de una docena de personas que portaban armas cortas y largas.

Con tal de salvar sus vidas, los jóvenes se bajaron del auto y corrieron, pero el esfuerzo fue en vano al ser alcanzados por las balas. Al lograr su cometido, los homicidas salieron huyendo por calles del sector. El acompañante de Óscar resultó herido.

Autoridades policiales presumieron que dichas personas iban a ser privadas de su libertad, porque cerca de uno de ellos quedaron tiradas unas esposas.