¿Quién era el papá del cantante y compositor Carlos Rivera?

Sin embargo, "escarbando" en los recuerdos de su infancia, "sí que hay algunos momentos de que no estaba ahí, sobre todo en momentos importantes de la escuela".

Después, mi papá, cuando crecimos, lo compensó absolutamente todo, entonces, por eso es que a lo mejor no la tengo como una imagen de ausencia, sino todo lo contrario, yo hoy te hablo de los dos (de sus padres) como mis máximas figuras y mis máximos ejemplos de amor, de cariño, de todo.

"Desgraciadamente, su papá casi no estaba con él, no lo veía, mi hijo adoraba siempre a su papá", comentó la señora Lourdes Guerra , madre de Carlos Rivera , en una entrevista para el programa "Historias Engarzadas" que conducía Mónica Garza.

"Un abrazo y pronta resignación para la Familia Rivera Guerra ", "mi más sentido pésame para Carlos Rivera y toda su familia", "descanse en paz el suegro de todas las riveristas, que Dios lo tenga en su Santa Gloria" y muchos más, son los mensajes de los fans del intérprete de temas como "Recuérdame", "Te esperaba", "Me muero", "100 años" o "que lo nuestro se quede nuestro".

"Lamento mucho el sensible fallecimiento del señor José Gonzalo Gilberto Rivera , padre de nuestro paisano Carlos Rivera . Expreso mis más sinceras condolencias a él y por supuesto, a su familia y amigos, deseando que puedan pronto encontrar consuelo para esta lamentable pérdida", manifestó el alcalde Chava Santos.

El cantante, compositor y actor de teatro musical Carlos Rivera se encuentra de luto . Este fin de semana falleció su padre José Gonzalo Gilberto Rivera . Hasta el momento se desconocen las causas de su deceso y el esposo de la también cantante y conductora de televisión Cynthia Rodríguez, no ha comentado nada sobre la muerte de su progenitor.

