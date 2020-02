Quién es Efraín Tirado, el estilista que maquilló a Leticia Calderón

Efraín Tirado es un maquillista profesional que ha tenido oportunidad de trabajar con celebridades del espectáculo nacional e internacional, entre ellas Alejandra Guzmán, Belinda y Leticia Calderón.

Efraín Tirado es originario de Mazatlán, y en entrevista con EL DEBATE, cuenta que desde que era adolescente se sintió atraído por el mundo del maquillaje y decidió estudiar para dedicarse a ello profesionalmente.

Ninel Conde, Claudia Lizaldi, Mariana Ochoa, Rossana Nájera, Esmeralda Pimentel, Kimberly Loaiza y más rencientemente Leticia Calderón, son algunas de las muchas famosas del mundo del espectáculo a quienes ha tenido oportunidad de maquillar.

Efraín tenía 22 años cuando comenzó de lleno a trabajar en el mundo de la belleza, y es algo que disfruta cada vez que lo hace.

Todo se me ha facilitado gracias a Dios, siempre lo digo; todo es por él, porque Él me dio este gran don y le he sabido sapartido en la vida. Me ha llenado de muchas satisfacciones."