¿Quién es Alejandro Ruiz, famoso padre de Arantza Ruiz, actriz de la telenovela "Vencer el pasado"?

Creo que fueron un gran apoyo y nunca me soltaron para que fuera la actriz que hoy soy.

En la entrevista para People en Español, Arantza Ruiz contó que desde su participación en el melodrama "Pablo y Andrea", su papá se sentaba con ella, "me ayudaba a estudiar las escenas y se aseguraba de que las tuviera perfectamente bien para el día siguiente". Asimismo, resaltó lo siguiente:

Ha actuado en más de 40 telenovelas, tres series de televisión, tres películas y tres obras de teatro. Actualmente, Alejandro Ruiz no tiene un nuevo proyecto en puerta y se mantiene activo en sus redes sociales, donde comparte momentos familiares, con sus amistades, viajes y recuerdos de su trayectoria artística.

Arantza Ruiz es hija del actor mexicano Alejandro Ruiz y de la productora de cine Socorro Méndez . "Creo que mi papá y mi mamá, me dieron lo mejor de dos mundos, porque podía entender detrás de cámaras cómo funciona todo y respetar el set".

