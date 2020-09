¿Quién es Alexia Hernández, la futura esposa de Alex Fernández, hijo de Alejandro Fernández "El Potrillo"?

Alex Fernández le dio el anillo de compromiso a Alexia Hernández, con quien lleva ya casi 10 años de relación amorosa. Esta noticia se da a conocer a más de un mes de la sorpresiva boda de su hermana Camila Fernández con Francisco Barba. La revista ¡HOLA! México dio a conocer dicha información: "vuelven a sonar campanas en la familia Fernández y es que después de casi 10 años de noviazgo, Alex Fernández Jr. se ha comprometido con Alexia Hernández".

¿Quién es Alexia Hernández, la futura nuera del cantante Alejandro Fernández, "El Potrillo"? Alex Fernández y Alexia Hernández comenzaron su noviazgo en diciembre del 2010, sin embargo, no fue hasta el 2015 cuando se dio a conocer de manera pública la relación, cuando Alexia acompañó a su cuñada Camila Fernández al lanzamiento de su nueva canción.

Es muy poco lo que se sabe sobre Alexia Hernández, futura esposa de Alex Fernández. El joven cantante, quien se hace llamar "El Heredero", suele compartir fotografías y videos junto a su bella novia, más no información sobre su vida personal o mencionar sus redes sociales. "Eres el sol de cada día, gracias por iluminar todo lo que te rodea y compartir increíbles momentos conmigo", es uno de los tantos mensajes amorosos del nieto de Don Vicente Fernández, dedicados a la dueña de su corazón.

Hace unas semanas Alex Fernández comentó en una entrevista para el programa Venga la Alegría, que pensaba que él sería el primero en llegar al altar, esto ante la sorpresiva boda de su hermana Camila Fernández. "Yo también pensé que iba ser el primero en casarme, la verdad es que nos agarraron a todos así, en curva, pero pues digo, bien por ellos, la verdad es que me da muchísimo gusto".

Alex Fernández está profundamente enamorado. Foto: Instagram @alexfernandez.g

Cabe recordar que en la boda de su hermana Camila, varios reporteros le preguntaron a Alex Fernández, quien estuvo acompañado de su novia Alexia Hernández, que para cuando la fecha de su boda, a lo que el hijo de Alejandro Fernández solo sonrió, expresando que cuando se llegara el momento, lo daría a conocer.

Alexia Hernández ya era la novia de Alex Fernández mucho antes de su lanzamiento como cantante, bajo la producción de su abuelo Don Vicente Fernández. En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, el joven integrante de la Dinastía Fernández contó: "desde un principio le dije: 'oye me voy a dedicar a cantar, es lo más probable, ¿tú estas de acuerdo? ¿No tienes ningún problema?' Y al principio decía: 'no, siempre y cuando sea tu sueño yo siempre te voy a apoyar'".

Alex Fernández y Alexia Hernández comparten la misma pasión por los animales, en especial por los caballos. Sin embargo, no se ponen de acuerdo a qué equipo de fútbol irle, ya que Alex le va al atlas y su bella novia a las chivas.

Por otra parte, Alex Fernández estrenó hace unas semanas su nueva canción "Lo que tú necesitas", tema que formará parte de su nueva producción discográfica. En una pasada entrevista con El Debate, Alex Fernández manifestó: "yo sé que la gente siempre va a comparar, es normal que me comparen con mi abuelo, con mi papá, pero yo siempre me enfoco en lo que yo estoy haciendo, no me enfoco en todo lo que hace mi abuelo o mi papá o hacerlo como ellos lo hicieron, yo no pienso nada de eso y simplemente me mantengo enfocado en lo mío, en superar lo que estoy haciendo y que a mi público le guste lo que hago".

Es una gran responsabilidad pero al mismo tiempo es un honor para mí, poder continuar con la Dinastía Fernández y poder seguir teniendo esa línea musical, independientemente de que ellos sean mi familia, yo siempre me he considerado fan de ellos, a mí siempre me han gustado todas sus canciones, y pues a seguirle dando, esperando que a toda la gente le guste, a fin de cuentas todo el éxito va a depender del público.

