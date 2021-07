¿Quién es Anastasia Bezrukova, el ángel más hermoso de Rusia?

La belleza inocente y adorable de Anastasia Bezrukova ha conquistado a muchas importantes agencias de modelaje en Europa. Originaria de Moscú, Rusia, a sus 17 años es una prometedora modelo y actriz, siendo llamada "el ángel más hermoso de Rusia". A partir de los 8 años de edad su vida cambió por completo cuando sus padres, la inscribieron a un concurso de talentos, con la finalidad de que su hija se divirtiera y tuviera experiencia.

Los papás Anastasia Bezrukova no se preocuparon por los resultados que obtuviera su hija en dicho concurso de talentos, solo querían que su pequeña la pasara genial. Sin embargo, acaparó los reflectores gracias a su belleza angelical.

Posteriormente la fotógrafa Zhanna Romashka se encargó de realizarse una sesión a Anastasia Bezrukova y luego, envió las fotografías a un centro de formación de modelos confiable en la ciudad; a raíz de todo esto le llegaron muchas oportunidades.

Con tan solo 10 años de edad Anastasia Bezrukova se convirtió en una de las modelos infantiles más solicitadas en Europa, llegando a modelar para importantes marcas como Benetton, Pinko, Moschino e Incanto. Además es la única modelo infantil rusa en aparecer en la portada de Vogue Bambini.

Anastasia Bezrukova ha conquistado con su belleza. Foto: Instagram @anastasiabezrukovaofficial

Anastasia Bezrukova tuvo su debut como actriz en el 2016, al formar parte del elenco de la película "The milky way (La vía láctea)" de la cineasta rusa Anna Matison. Al año siguente actuó en la película "After you're gone (Después de que te hayas ido)".

La modelo y actriz rusa Anastasia Bezrukova, tiene 234 mil seguidores en su cuenta de Instagram, "bebe té y no te preocupes por las nimiedades", se lee en su perfil de dicha red social. Actualmente forma parte de la agencia de modelos Avant Models, con sede en Moscú, Rusia.

En su cuenta de Instagram "el ángel más hermoso de Rusia" comparte algunos aspectos de su vida cotidiana, algunas imágenes de sus sesiones fotográficas, momentos familiares y sobre todo, luce en todo su esplendor esa belleza que conquistó las agencias de modelaje en su país natal.

