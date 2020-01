Quién es Ángel Gabriel Novoa, reemplazo de Mhoni Vidente en Hoy

En noviembre pasado Mhoni Vidente dejó de ser parte del Programa Hoy; la cubana lamentó su salida del matutino de Las Estrellas pues aseguró, su segmento era el de mayor rating en el programa. Ante su salida los televidentes se preguntaban sobre la persona que se encargaría de las predicciones y todo esto en el show. Esta semana el conocido astrólogo Ángel Gabriel Novoa debutó en Hoy haciendo algunas predicciones para 2020.

En lo que respecta al mundo del espectáculo en México, Ángel Gabriel Novoa comentó que "una actriz importante joven muere de hechos inesperados" y otra actriz ya mayor, será víctima de un feminicidio.

"Prefiero a Mhoni Vidente y no se porque traen a gente que ni conocemos", "me cae muy bien Ángel Gabriel, tiene mucha luz pero Mhoni es Mhoni", "que regrese Mhoni", son algunos de los comentarios en el video compartido en el canal de YouTube de Hoy.

En su página de internet Ángel Gabriel Novoa menciona: "soy un investigador de lo místico y esotérico, no creo en nada que no haya comprobado, aunque para llegar a comprobarlo he tenido que tener solo Fe. Por ley espiritual pasé experiencias duras desde niño y a lo largo de la vida estas experiencias me hacían buscar más a Dios, no solo por fe, sino comprender las leyes que rigen las experiencias, desde el porqué nos enfermamos hasta la razón de la existencia".

Primero tengo que aclarar que me llamo José Gabriel, Ángel fue el nombre que me colocó las personas luego que tuve el Ángel y los Astros, mi primer programa de TV, desde ese entonces Ángel Gabriel se quedó conmigo.

El astrólogo resalta que gracias a la sabia ley del karma, tiene tres maravillosos hijos, "una familia grande y ahora junto a mi compañera de vida y esposa, me ayudan entre todos a vivir con los pies en la tierra".

Ha participado en varios programas de televisión de Univisión, Televisa, Telemundo, RCN Televisión y Latina.

Las primeras visiones de Ángel Gabriel Novoa comenzaron a los 5 años de edad, "con episodios de haber estado en un lugar antes de llegar, dejà vu, luego a los 7 años comienzo a ver personas fallecidas, a los 9 años comienzo a tener profecías, se presentan Ángeles a los 11 años y despierta en mí, el don de sanar; recuerdo que ya en cuarto grado de primaria buscaba escuelas esotéricas, las cuales no conseguí en ese momento.

No me gusta hablar mucho de mí, solo les digo que desde entonces, muchas experiencias y maestros físicos y espirituales se hicieron presentes.

"Hasta que llego mi verdadero maestro, el cual me llevó hacia la iniciación, que es la comprensión de verdades profundas, el uso de los dones y sobre todo a la conexión con seres superiores más allá de todos los seres conocidos hasta hoy que forman parte de la unidad de Dios".