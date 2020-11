¿Quién es Antonio Zabala, el novio de la hermosa Natalia Téllez?

"Pos ya en esas andamos", expresó la conductora de televisión Natalia Téllez en un post en su feed de Instagram, donde compartió una fotografía junto a una "misteriosa persona" y un adorable perro labrador. Con esto la integrante del programa "Netas Divinas", confirmaba estar en una nueva relación amorosa.

¿Quién es el afortunado novio de Natalia Téllez? Su nombre es Antonio Zabala, tiene 35 años de edad; se desempeña en el ámbito de la producción musical y por lo que podemos ver en su feed de Instagram, es un amante de la música, los viajes y la fotografía. El guitarrista ha compartido varias fotografías junto a la bella conductora de televisión.

"Bien merecido pequitas bellas", "Natalia, quédate con quien te haga brillar así los ojitos", "canija Natalia, está bien guapísimo", "que viva el amor, linda pareja", "me derrito de amor con ustedes", "que esas sonrisas perduren en el tiempo", son algunos de los comentarios para Natalia Téllez y Antonio Zabala, de parte de usuarios de redes sociales.

Antonio Zabala grita su amor por Natalia Téllez a los cuatro vientos, con estas imágenes. Foto: Instagram @zaabs

Cabe recordar que antes de esta relación amorosa con Antonio Zabala, Natalia Téllez tuvo un romance con Gonzalo Vega Jr. Otro de los noviazgos más recordados de la conductora de televisión, fue el que tuvo con el youtuber Chumel Torres. Aunque llegaron a ser una de las parejas más seguidas del espectáculo en México, su historia de amor acabó en los mejores términos.

Chumel Torres recordó su primer beso con Natalia Téllez

En una reciente entrevista con Yordi Rosado para su programa que transmite por YouTube, el comediante contó cómo conoció a la hermosa conductora de televisión. "A Nat yo la conocí cuando dirigí una cosa que me inventé que se llamaba 'El Break PM' y de pronto vi pasar a Sailor Moon y dije: '¿quién es esta morra?', me dice Juan Ugarte es Natalia Téllez y dije es la morra más bonita del país, eso fue hace años".

Tras ver por primera vez a Natalia Téllez, pasaron tres años "y yo empecé a hacer mi proyecto y yo a Natalia la conocí tres veces, me entrevistó una vez, como que nos topamos en un evento, yo con corazones en los ojos y a la morra como que le valía ma…es bien distraída", expresó el también youtuber Chumel Torres.

Natalia Téllez y Antonio Zabala hacen bonita pareja. Foto: Instagram @natalia_tellez

En una ocasión le avisaron de una entrevista de último momento y como Natalia Téllez era quien lo entrevistaría, aceptó de inmediato. "Entonces pasó que hice una gira de standup en las elecciones, de estas que pasaron de AMLO y yo ya había hecho sold out, ya estaba el Metropólitan lleno y me dice Osvaldo, uno de mi equipo: 'oye hablaron de MVS que Natalia Téllez te quiere entrevistar pero ya llenaste, entonces les dije que no', y le dije: 'en este momento les marcas y llévenme ahorita con Natalia'".

Chumel Torres tenía que grabar en ese momento "Pulso", pero no le importó, pues la mujer de quien estaba enamorado lo esperaba para una entrevista: "entonces no grabé 'Pulso' ni nada ¡claro, era Natalia Téllez! Llegué con Nat y pues sí, un ángel de vieja, entonces me entrevista y nos empezamos a pelear". Tras la discusión que tuvieron por sus ideologías políticas, la conductora de televisión y el standupero salieron a un bar, lugar en el que se dieron su primer beso y desde ese momento, comenzó su historia de amor. Chumel Torres sorprendió a sus seguidores, al revelar que aquel primer beso que se dieron, fue por iniciativa de su ex novia.