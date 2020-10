Quién es Anya Taylor-Joy protagonista de Gambito de Dama en Netflix

Gambito de dama la nueva mini serie original de Netflix de siete capítulos, estrenada este fin de semana, es protagonizada por la bella actriz Anya Taylor-Joy quien da vida a la historia basada en la novela homónima de Walter Tevis en torno a una joven huerfana que descubre su increíble don para el ajedrez.

Anya Taylor-Joy interpreta el papel principal Beth Harmon, una menor abandonada en un orfanato a fines de los años cincuenta, quien descubre su extraordinario talento para ajedrez, mientras desarrolla una adicción hacia los tranquilizantes que son utilizados por el sistema público estatal para sedar niños.

Anya Taylor-Joy es una joven actriz que ha ido ganando populariad en la cultura pop actual, por sus participaciones en las producciones como La bruja (2015), Fragmentado (2019), Los nuevo mutantes (2020). Además, hace poco Anya fue confirmada como la protagonista de la precuela de Mad Max: Furiosa.

La protagonista de Gambito de dama, titulo que hace referencia a una jugada de apertura en el ajedrez, nació el 16 de abril de 1996 en Miami, Florida, Estados Unidos, actualmente tiene 24 años. La madre de Anya es inglesa de ascendencia sudafricana y española, mientras que su paddre es argentino escocés.

Anya Josephine Marie Taylor-Joy se mudó a Buenos Aires, Argentina, cuando apenas era una bebé, por lo que solo hablaba español antes de mudarse a Londres a los seis años de edad.

A la edad de 16 años, la agencia Storm Management la escogió como modelo mientras caminada fuera de una tienda departamental. Fue en 2014 cuando Anya obtuvo su primer papel actoral en la película de comedia de terror Vampire Academy, sin embargo, su escena fue eliminada del corte final.

Anya Taylor-Joy saltó a la fama con el papel principal como Thomasin en la película de terror de época La Bruja (2015), donde tuvo que rechazar una oferta de un papel en una serie de Disney Channel para completar la película. Por esta película, Anya obtuvo elogios de la crítica y logró ganar diversos premios: Gotham Independent Film Award como Actor Revelación, el premio Empire a la mejor Actriz Revelación, y el premio Fangoria Chainsaw a la Mejor Actriz.

Continuó su carrera en la pantalla grande con la película de ciencia ficción Morgan, donde fue la protagonista de la producción de Luke Scott en 2016.

En 2017, Anya obtuvo mayor reconocimiento por su papel protagonico en la película de suspenso y terror de M. Night Shyamalan "Fragmentado", donde interpretó a Casey Cooke, una adolescente privada de la libertad por un hombre misterioso con múltiples personalidades (personaje interpretado por James McAvoy).

Anya Taylor-Joy interpreta a Casey Cooke en "Fragmentado" (2017) | Especial

Luego de recibir elogios y nominaciones por su actuación en el papel de Casey Cooke, Anya Taylor-Joy regresó al papel en la película psicológica de superhéroes "Glass" (2019).

Este año, Anya interpretó el papel de Emma Woodhouse, en la película de comedia dramática "Emma" (2020), adaptación cinematográfica de la famosa novela homónima de Jane Austen de 1815, escritora de la novela "Orgullo y Prejuicio". Este mismo año protagonizó la película "Here Are the Ypung Men" y participó en la película de superhéroes "Los nuevos mutantes", como Illyana Rasputin/ Magik, una mutante rusa con poderes de brujería.

Su más recién estreno en la miniserie "Gambito de dama" ha recibido elogios de la crítica por su actuación. Una de las criticas califican como "una actuación principal oscuramente fascinante".