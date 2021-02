¿Quién es Ari Albarrán, la nueva integrante de 'Me caigo de risa'?

México.- "Me caigo de risa" tiene nueva integrante en su Familia Disfuncional y se trata de la actriz mexicana Ari Albarrán, de 27 años de edad, quien debutó en el programa a inicios del mes de febrero y fue muy bien recibida por sus compañeros, así como por el público en general.

Durante su debut en el programa de entretenimiento, Ari fue tuvo una cálida bienvenida por sus compañeros, quienes no perdieron la oportunidad de darles sus buenos deseos y hasta darle algunos consejos de cómo hacer para sobrevivir a los alocados retos de "Me caigo de risa".

En los primeros capítulos que ha participado Ari, aunque han sido pocos, ya es una de las favoritas de la audiencia, esto gracias a sus improvisaciones, además, sus ocurrencias no han dejado de hacer reír a todos.

¿Quién es Ari Albarrán?

Nacida en la Ciudad de México un 30 de junio de 1993, Ari es una gran promesa para el mundo de la actuación en México. Es actriz de cine, teatro y televisión, quien se ha destacado por su participación en proyectos como "La obra que sale mal", "José José, la serie", entre muchos otros.

Ari Albarrán, desde muy corta edad, mostró su interés por el mundo de la actuación; es egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, lugar en el que participó en varias puestas de escena y donde se preparó para tener las herramientas necesarias para su trabajo como actriz.

Cuando era apenas una niña, la ahora actriz estudió artes, creyendo que se dedicaría a la actuación, aunque terminó por enamorarse del teatro. Durante sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento, apareció en obras de teatro como "El reino de los animales, "Novena noche de combate" y "Cero".

Fue hace casi cinco años, en 2016, cuando Albarrán dio sus primeros pasos frente a la cámara, participando en la película "La habitación", un gran éxito presentado en Los Cabos International Film Festival del mismo año, logrando ser una de las participaciones más destacadas del elenco.

Posteriormente participó en la película "La habitación", dando vida a Guadalupe, mientras que un año más tarde aparecería en el filme "Los Adioses".

Sin dejar de lado su aparición en los escenarios de teatro, Ari apareció en 2018 en la puesta en escena "La que obra sale mal", donde compartió créditos como Majo Pérez, Artús Chávez, Ana Sofía Gatica, Luis Rodríguez, Iván Carbajal y Juan Carlos Medellín.

La serie biográfica "José José: El príncipe de la canción" le brindó gran éxito en su carrera profesional, en esta producción de Estudios TeleMéxico para Telemundo compartió créditos con Itatí Cantoral, María Fernanda Yepes, Alejandro de la Madrid y Danna Paola.

Finalmente, este 2021 lo inicia con todo, uniéndose a la séptima temporada del programa "Me caigo de risa" conducido por Faisy, en donde el elenco y sus invitados de lujo estarán realizando dinámicas de improvisación, baile, canto y muchas cosas más.

Tras su debut en el programa del momento, Ari Albarrán compartió: "Estoy muy contenta, sobreviví a mi primer programa de 'Me caigo de risa' y lo que más quería probar era el escenario inclinado, ya la gente me dirá qué tal me fue, yo estoy muy feliz, estoy hasta afónica de tanto reír, estoy muy contenta".

Aunque Ari Albarrán no es la única estrella que se integra a la Familia Disfuncional de "Me caigo de risa", también se les une Jerry Velázquez, un cantante, actor de doblaje y comediante mexicano reconocido por su trabajo en Backdoor.

