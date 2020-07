Quién es August Alsina, hombre con el que a Will Smith le fueron infiel

Estados Unidos.- Tras la polémica revelación de la actriz Jada Pinkett Smith, donde admitió que le fue infiel a Will Smith con el cantante August Alsina en un momento de su matrimonio, las redes sociales estallaron y se preguntan ¿Quién es Alsina?

Jada Pinkett Smith dio una entrevista a Red Table Talk, a través de Facebook donde reveló que hace alrededor de cuatro años mantuvo un romance con August Alsina, cantante amigo de su hijo Jaden Smith.

¿Quién es August Alsina?

August Anthony Alsina Jr nació el 3 de septiembre de 1992 en New Orleans, Louisiana, Estados Unidos. Actualmente tiene 27 años.

Es un cantante y compositor estadounidense de R&B y hip-hop. En su familia nadie tenía inclinación musical, August se inspiró a cantar por Lauryn hill en Sister Act 2.

Después del huracán Katrina en 2005, con su padre y padrastro luchando conta la adicciónal crack, la madre de August lo trasladó a Houston, Texas en busca de un nuevo comienzo.

Alsina subió por primera vez videos en la plataforma de YouTube en 2007 a los 14 años, comenzó con una versión de "Hipotéticamente" de Lyfe Jennings.

El 31 de agosto de 2010, después de que su hermano mayor Melvin La'Brach III fuera asesinado, se comprometió más con su música y se mudó a Atlanta en 2011.

Alsina debutó en el año 2012 con su primer mixtape titulado "The Product", ateriormente había lanzado un mixtape llamado "Sin título" con seis versiones acústicas en octubre de 2011.

El sencillo "I Luv This Shit" con Trinidad James fue lanzado en enero de 2013 y su mixtape The Product 2, en mayo del mismo año.

El EP "Downtown: Life Under the Gun" fue lanzado el 20 de agosto de 2013, y al mes siguiente se publicó un video para "Hell on Earth".

El tercer decncillo de su EP, "Ghetto" con Rich Homie Quan salió el 9 de diciembre de 2013, se convirtió en la canción más agregada en la radio urbana que termina el 12 de diciembre de ese año.

En enero de 2014, Alsina lanzó "Make It Home" con Jeesy, siendo este el sencillo principal de su álbum debut de estudio "Testimony", que fue lanzado el 15 de abril de 2014.

El 11 de diciembre de 2015, August lanzó su segundo álbum de estudio "This Thing Called Life", que debutó en e lnúmero 14 en el Billboard 200. Alcanzó la venta de 41 mil copias en la primera semana en Estados Unidos. El álbum logró 5 sencillos: "Hip Hop", "Why I do It" (con Lil Wayne), "Song Cry", "Been Around the World" (con Chris Brown) y "Dreamer".

Durante el 2017, Alsina lanzó los singles "Drugs", "Lonely", y "Don't Matter", pertenecientes al álbum The Product III: State of Emergency, que fue lanzado hasta el 26 de junio de 2020.

Estado de salud de August Alsina

En 2017, August Alsina reveló que padece una enfermedad autoinmune grave que ataca su hígado, esta enfermedad le ha provocado múltiples incidentes, como el colapso en un escenario en 2014.

El 8 de julio de 2019, el cantante publicó un video en su Instagram, donde contó a sus seguidores que había sido hospitalizado después de sufrir una pérdida de movilidad "Estamos haciendo un montón de pruebas y dicen que tendo un daño nervioso en todo el cuerpo", mencionó en esa ocasión.

August Alsina y su relación con la esposa de Will Smith

El 30 de junio de 2020, Alsina afirmó que había tenido "permiso" de Will Smith para tener una relación romántica con su esposa Jada Pinkett Smith, sin embargo, el representante de ella reclamó al día siguiente refiriendose como "absolutamente no es cierto".

Pero este 10 de julio, en una entrevista con Red Table Talk, Jada Pikett junto a Will Smith, reveló que sí tuvo una relación con Alsina cuatro años y medio antes, en una temporada cuando se había separado de Smith.

