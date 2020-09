¿Quién es Bárbara Arredondo, la novia de la actriz Esmeralda Pimentel?

México.- Luego de terminar en 2019 su relación con Osvaldo Benavides, se reveló que la actriz mexicana Esmeralda Pimentel mantiene una relación desde hace algunos meses con Bárbara Arredondo, una joven que fue su fiel amiga por varios años, pero de quien recién se enamoró y ahora disfruta de románticos días a su lado.

Para celebrar su cumpleaños número 31, Pimentel se llenó de amor y gritó a los cuatro vientos que amaba a Bárbara, quien es una mujer escritora, productora y protestante, de acuerdo con información de su Instagram, donde comparte fotografías junto a su novia y proyectos de trabajo.

De acuerdo con información de la revista Tv Notas, las mujeres de conocen desde hace tres años, pero el amor les llegó en 2019, por lo que ahora llevan cuatro meses de relación. Bárbara también es diseñadora y se dedica a trabajar para organizaciones a favor de las mujeres, así fue como conoció a Esme.

Una fuente cercana a la pareja le dio detalles a la revista y aseguró que desde el principio se hicieron muy buenas amigas, pues descubrieron que tenían muchas cosas en común, pero en aquel tiempo Esmeralda tenía novio y no pasó nada.

Al principio, Bárbara no tenía interés. Eso sí, desde el día uno le dijo que era lesbiana y Esmeralda le dijo que la admiraba por luchar y salir adelante. Por eso es que creemos que la relación se dio sola, porque se conocen muy bien", agregó la fuente.

Recordemos que justamente hace un año Esmeralda Pimentel se animó a hablar sobre sus preferencias sexuales y confesó que desde muy pequeña le gustaban los niños y las niñas, pero explicó que al crecer en una familia tan conservadora tuvo que ocultar su orientación.

En una entrevista que la actriz tuvo con El Universal, la también modelo explicó que creció con muchas dudas sobre su identidad sexual, al haber nacido en el seno de una familia muy conservadora en Zapotlán, El Grande, Jalisco, y no encontraba ningún referente con el que pudiera sentirse identificada.

Yo crecí y siempre a mí me gustaban las niñas y me gustaban los niños y jamás tuve en mi familia ni en la televisión, teatro o cine un referente que me ayudara a entenderme", explicó Esmeralda.