¿Quién es Bella de la Vega, la madrastra del actor Gael García?

México. El nombre de Bella de la Vega se ha estado escuchando últimamente en medios de comunicación y es que se trata de la hoy viuda del actor José Ángel García, padre del actor Gael García, quien murió este fin de semana a causa de fibrosis pulmonar, la cual padeció por varios años, se informó en distintos portales de noticias.

José Ángel García, el padre de Gael García, tenía 70 años de edad y tuvo como pareja en los últimos cuatro años a Bella de la Vega, quien es actriz y en entrevista con el programa "Ventaneando" dijo que se casó con él hace tres años, pero se conocían desde hace cuatro.

José Ángel García era actor, pero destacó como director de telenvelas varias, entre ellas El premio mayor, Amigas y rivales, Dos mujeres, un camino y programas como La rosa de Guadalupe, en Televisa, y Bella, quien es actriz, siempre contó con su apoyo para conseguir trabajo y sobresalir como actriz en el mundo del espectáculo.

Según información en distintos medios, Bella de la Vega también es bailarina y modelo que ha participado en proyectos de cine, teatro y televisión y es 31 años menor que su fallecido esposo, quien la dirigió en varios capítulos del programa unitario La rosa de Guadalupe.

Bella tiene un gran parecido con la actriz Meche Carreño y trasciende que José Ángel García planeaba realizar una serie de televisión basada en su vida y la protagonista sería precisamente Bella, puesto que se parece mucho físicamente a Carreño.

José Ángel García y Bella de la Vega se conocieron en 2017. Dos meses después de iniciar su relación, se mudaron juntos y fue en 2019 cuando se casaron sorpresivamente y sin avisar a nadie de sus amigos ni familiares. Intentaron en dos ocasiones ser padres, pero esas dos intentos fueron fallidos, puesto que perdieron a los bebés.

Y Bella causó polémica en redes sociales, ya que publicó una imagen en la que aparece al lado del ataúd de su esposo y hubo quien se lo tomó a mal y se le hizo saber por medio de comentarios. José Emilio, hijo menor de José Ángel, dijo esto al respecto:

Ya vi sus selfies y yo no estuve tanto de acuerdo con eso y sí, ya las vi… y yo no soy para decidir qué hacer y todo, pero yo conocía a mi padre y yo realmente pienso que a él no le hubiera gustado para nada todo eso”.