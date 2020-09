Polo Morín dio a conocer a través de sus redes sociales estar en una relación amorosa con Bernardo Abascal. El joven actor sorprendió a sus miles de seguidores con esta feliz noticia, ¿cómo lo hizo?, publicando una adorable fotografía al lado de su novio, disfrutando del sol de la playa. Hasta el momento se desconocen más detalles sobre su noviazgo, como cuándo se conocieron.

¿Quién es Bernardo Abascal, novio del actor Polo Morín? Tiene 21 años de edad, es un apasionado de la natación. De acuerdo con sus publicaciones en su cuenta de Instagram, Bernardo comparte su tiempo entre la Ciudad de México y Florida (Estados Unidos). "Solo piensa que eres lo que amas", es la frase que se puede leer en su perfil de Instagram.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Junto con la fotografía que compartió al lado de su novio Bernardo Abascal, Polo Morín escribió estas bellas palabras, mismas que han sido aplaudidas por sus seguidores y a su vez, han celebrado su nueva relación amorosa:

Para quien necesite escucharlo: ya es hora de que empieces a dar los pasos necesarios, para convertirte en la persona que no puedes parar de soñar ❤️.

Polo Morín sorprendió a sus fans al revelar su nueva relación amorosa. Foto: Instagram @polo_morin

"Que todo lo bueno esté con ustedes ❤️", "no puedo dejar de stalkearlos, malditos guapos", "me urgía ver esta foto en redes", "hermosos", "no pueden ser más guapos", "vivamos sin límites", "se ven súper lindos juntos, un súper beso y buena vibra", "linda pareja", "te ves feliz, eso es lo que importa", "Polo se ve que eres un gran chavo, ser humano, entusiasta y positivo, transmites alegría, el mejor de los éxitos siempre y a pesar de los obstáculos que la vida ponga, sigas con esa alegría y siempre seas feliz, por todo lo bueno que la vida te da", son algunos de los comentarios por parte de sus fans.

¿Qué fue lo que a Polo Morín enamoró de Bernardo Abascal? Hace unos días el joven actor compartió en las stories de su cuenta en Instagram, un mensaje de amor propio de su novio. Bernardo escribió en su feed: "espero que todos se sientan amados hoy, se que a veces puede ser difícil sentir que somos amados. Es más, a veces puedes sentirte lo opuesto a amado. Pero, ¿sabes algo que he aprendido? Puedes ser amado de tantas maneras y por tantas razones diferentes, que incluso si no lo sientes te aseguro que alguien te ama, eres especial y vales mucho".

Con ese mismo concepto, si te has sentido 'no amado' en algún punto de la vida y sabes lo difícil que es, se la luz para alguien más. Aún que tú no la ves, se la luz, ama, ayuda a los demás en vez de destruirlos, porque todos pasamos por cosas, cosas que pueden ser muy difíciles de lidiar.

El novio de Polo Morín resaltó que "en vez de burlarte o insinuar porque les pasan estas cosas, pregunta y ofrece tu guía y apoyo, a veces es lo único que se necesita. Ayuda a aliviar el dolor ajeno y consecuentemente, te vas a ayudar a tí mismo. En realidad, nunca he escrito nada significativo en una publicación, pero pensé que valía la pena decirlo, sé que ni siquiera estoy cerca de ser perfecto y, a veces, no hago lo que estoy pidiendo. Pero quiero ser mejor y ayudar a otros a ser mejores también".

Bernardo Abascal tiene más de 22 mil seguidores en Instagram. Foto: Instagram @bernardo_abascal

También te puede interesar:

Horacio Villalobos responde a las acusaciones de Amandititita y Polo Morín

Polo Morín defiende al supuesto novio de su ex Lambda García

Lambda García asegura que no terminó con Polo Morín por terceros