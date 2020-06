¿Quién es Carlos Alberto Cruz, ex esposo de Itatí Cantoral?

El 16 de febrero de 2018 Itatí Cantoral dio a conocer a través de su cuenta en Twitter, que se había separado de su esposo Carlos Alberto Cruz, lo que significaba un segundo divorcio en su vida. "Con mucha entereza y honestidad quiero comunicar a toda la gente que a lo largo de mi carrera me ha demostrado siempre su cariño que Carlos y yo hemos decidido disolver nuestro matrimonio. Para evitar rumores y suposiciones", manifestó la actriz.

Fruto del matrimonio con el productor de cine, teatro y televisión Carlos Alberto Cruz, Itatí Cantoral tuvo a su hija María. Cabe mencionar que antes de este matrimonio, la actriz estuvo casada con el también actor Eduardo Santamarina entre 1999 y 2004. Fruto de ese amor nacieron sus gemelos Roberto Miguel y José Eduardo.

Itatí Cantoral y Carlos Alberto Cruz, se conocieron en el 2006 cuando él era coordinador de producción de la telenovela "La viuda de Blanco" en la cadena Telemundo, melodrama protagonizado por Itatí. Durante las grabaciones ambos forjaron una buena amistad y posteriormente iniciario una relación amorosa.

Una vez más la actriz tenía la familia que siempre había soñado, sin embargo, tras 12 años juntos sorprendieron al medio del espectáculo al darse a conocer su separación.

Con mucha entereza y honestidad quiero comunicar a toda la gente que a lo largo de mi carrera me ha demostrado siempre su cariño, que Carlos y yo hemos decidido disolver nuestro matrimonio.

Cinco meses después de que Itatí Cantoral anunciará la separación, el productor Carlos Alberto Cruz repareció en público acompañado de un misterosa mujer; ambos habían asistido al estreno de una obra de teatro en el Ciudad de México.

A principios de este año, Itatí Cantoral contó lo difícil y doloroso que representó para ella esta separación. En una entrevista para el programa "El minuto que cambió mi destino" de Imagen Televisión, mencionó que hizo todo lo que estuvo en sus manos para mantener a flote su matrimonio.

Hice muchas cosas para mantener ese matrimonio, él, al final, no.

"Utilicé todos los métodos para mejorar una relación matrimonial, mi hijo Eduardo me hizo entender 'mamá, ya, tú ya hiciste todo', y me dio paz que me lo dijera él. Fuí valiente, porque no es fácil tomar una decisión así y dije: 'mi vida ya está consumida, ya me siento muy triste, ya no quiero salir a ningún lado, estaba muy triste, lloraba todos los días. ¿Así quiero pasar el resto de mi vida?'".

Se desconoce que proyectos está llevando a cabo actualmente el productor Carlos Alberto Cruz, así como su situación sentimental.

