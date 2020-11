¿Quién es Carolina Leiva, la llamada "Scarlett Johansson chilena" quien estafó a tres bancos?

Recientemente en redes sociales se volvió tendencia la "Scarlett Johansson chilena". ¿Quién es esta mujer? ¿Es la doble de la actriz que interpreta a "Black Widow? ¿Es una de sus mejores amigas? Su nombre es Carolina Leiva, originaria de Chile. En realidad no tiene nada que ver con la actriz estadounidense Scarlett Johansson, se trata de una estafadora que engañó a tres bancos y seis personas por un total de 3 mil millones de pesos; en 2018 fue detenida por las autoridades correspondientes, siendo condenada por falsificación y uso malicioso de documentos públicos y estafa.

La llamada "Scarlett Johansson chilena" se volvió tendencia tras quedar en libertad hace unos días al pagar una fianza. Al recuperar su libertad concedió una entrevista a Julio César Rodríguez para Chilevisión (canal de televisión abierta chileno, propiedad de WarnerMedia). Cuestionada por su reflexión al haber estado en prisión, Carolina Leiva aseguró que "aprender a vivir más simple, aprender a valorar todo lo que no valoré antes".

En 2018 su detención acaparó los titulares de los medios de comunicación en Chile: "mujer que estafó en más de 3 mil millones de pesos quedó detenida". En aquel momento nadie podría creer que la mujer se codeaba con la alta farándula chilena y que llevaba una vida de lujos, había cometido varios de delitos financieros. Por sus amistades en el mundo del espectáculo de aquel país de Sudamérica, fue bautizada como la "Scarlett Johansson chilena".

De acuerdo a la evidencia presentada por el Ministerio Público, Carolina Leiva usó documentos falsos como escrituras, liquidaciones de sueldos de hasta 14 millones de pesos, adjudicaciones de licitaciones y supuestos depósitos a plazo, para obtener créditos millonarios; cabe mencionar que los tres bancos que le entregaron el dinero fueron Internacional, Estado y Santander.

¿La historia de la "Scarlett Johansson chilena" llegará a Netflix?

Fue detenida por personal de Carabineros en la comuna de Estación Central, luego de varias semanas de estar prófuga de la justicia; al momento de su detención en su poder se encontraron:

Más de cuatro millones de pesos chilenos en efectivo.

Lentes de sol de marca Versace.

Un reloj Chanel.

Una billetera Carolina Herrera,

Una cartuchera Louis Vuitton.

La "Scarlett Johansson chilena" siempre se ha declarado fanática del lujo; contó al periodista de Chilevisión haber tenido "una obsesión con el tema de la imagen muy fuerte. El rostro, la cara es la misma de siempre, son mis ojos, mi nariz, todo, yo no me he operado la cara, pero sí me inyecté botox y vitaminas". Durante la entrevista aseguró que Netflix está interesado en llevar su historia a la plataforma de streaming. Hasta el momento el "gigante del streaming" o ha comentado nada al respecto. "Sí, es verdad, yo lo que esperaba, cuando estuve detenida, es poder revisar el guion". Cuando Julio César Rodríguez le preguntó su sentir ante la posibilidad de una serie basada en su historia, ella manifestó:

Me da vuelta, la responsabilidad que tú tienes en el fondo, porque va a ser algo que va a ver la gente, entonces no quiero que ninguna niñita se vea reflejada en mí tampoco.

Por otra parte, volviendo a la Scarlett Johansson original, la esperada película "Black Widow" (que marcará el inicio de la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel), tendrá su estreno en mayo de 2021.

"Black Widow" está ambientada entre "Capitán América: Civil War" (2016) y "Vengadores: Infinity War" (2018), pero eso no significa que no habrá algunas escenas del pasado de Natasha Romanoff. Como los fans del Universo Cinematográfico de Marvel saben, el personaje de Scarlett Johansson era una espía rusa que desertó para convertirse en una agente de S.H.I.E.L.D. La película dirigida por Cate Shortland, mostrará momentos de su infancia y de su entrenamiento; en un momento donde los Vengadores están divididos y ella está un poco perdida, deberá hacer frente a una gran amenaza a la vez que se reencuentra con personas de su pasado.