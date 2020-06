¿Quién es Carolina Parsons y porque la vinculan con Anonymous?

La modelo y empresaria chilena Carolina Parsons, aparece en una lista de personalidades relacionadas con el fallecido empresario Jeffrey Epstein y su red de tráfico de menores; dicha lista forma parte del documento de 91 páginas titulado "El pequeño libro negro de Jeffrey Epstein" publicado en internet por el grupo de hackers Anonymous.

En su cuenta de Twitter la modelo Carolina Parsons comentó al respecto: "vi un par de tuits muy distorsionados de gente que se pasa películas... primero esa no es una 'lista' sino una agenda de contactos. A ese tipo (Jeffrey Epstein) lo vi un par de veces en el restaurant de mi ex pero ni me sabia su nombre, y como consiguió mi contacto la verdad que no me interesa".

Posteriormente en otro tuit manifestó: "me sorprende lo retorcida de mente que pueden llegar a ser personas que despliegan comentarios asquerosos sin siquiera saber de lo que hablan, y que creen tener derecho a decir vulgaridades espantosas".

No conocí a Epstein ni se por que mi contacto esta en su agenda de teléfonos.

Me sorprende lo retorcida de mente que pueden llegar a ser personas que despliegan comentarios asquerosos sin siquiera saber de lo que hablan, y que creen tener derecho a decir vulgaridades espantosas, no conoci a Epstein ni se por que mi contacto esta en su agenda de teléfonos — Carolina Parsons (@caroparsons) June 1, 2020

Por si no quedo claro lo que Anonymous publico es una agenda de contactos que tenia el fallecido Epstein, quien estuvo condenado por trafico de menores. Si mi nombre sale ahi junto a otros 1000 nombres, yo no se como consiguió mi contacto por que el nunca fue mi amigo ni conocido — Carolina Parsons (@caroparsons) June 1, 2020

¿Quiénes más aparecen en la agencia del fallecido Jeffrey Epstein?

En el documento "El pequeño libro negro de Jeffrey Epstein" también figuran la top model internacional Naomi Campbell, los actores Alex Baldwin y Kevin Spacey, la actriz Elizabeth Hurley, el mítico cantante de Rolling Stones, Mick Jagger, el presidente de Estados Unidos Donald Trump al igual que sus hijas Ivanka e Ivana Trump, y varias más. El documento filtrado por Anonymous no confirma que las personalidades antes mencionadas estén relacionadas con los delitos de los que se acusaron a Jerry Epstein, pero que sí fueron parte de la lista de contactos del empresario.

El caso de Jeffrey Epstein fue uno de los más sonados en Estados Unidos; en 2008 el empresario fue declarado culpable por manejar una red de tráfico de menores, también conocida como "Lolita express", y abusar sexualmente de varios menores de edad en sus residencias en Manhattan, Nueva York y Palm Beach.

El pasado 10 de agosto de 2019 fue encontrado sin vida en su celda del Metropolitan Correctional Center (MCC) en la Ciudad de Nueva York. Aparentemente la causa de su muerte fue suicidio por ahorcamiento. Hay quienes aseguran que el empresario no se suicidó, sino que fue asesinado para evitar supuestamente que revelara los nombres de todos los involucrados en red de tráfico de menores y prostitución infantil.

