¿Quién es Clara Chía Marti, la mujer por la que Gerard Piqué, según dejó a Shakira?

Carlos Vives mencionó que su amiga estaba triste y pasando por un momento muy difícil, pues había formado una hermosa familia. "Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: 'estoy triste', definitivamente, sí la siento triste y está triste, es un momento muy difícil y cuando uno tiene una familia tan hermosa".

Asimismo, este diario británico, asegura que las personas más cercanas alrededor de Gerard Piqué y Clara Chia Marti , ayudaron a que esta relación amorosa se mantuviera en secreto. Ella, aparentemente, borró todo rastro de redes sociales, para que los medios de comunicación no lograran saber su identidad ; su relación con la ex pareja sentimental de Shakira, según, va en serio.

"Gerard y Clara se han estado viendo durante meses, ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos. Han mantenido su relación en secreto, pero todos los que les rodean saben lo que está pasando", publicó The Sun.

Aunque la separación de Shakira y Gerard Piqué se confirmó en junio de este año, e l defensa en el F. C. Barcelona de la Primera División de España , y Clara Chia Marti , presuntamente llevan juntos desde hace unos meses.

De acuerdo con el diario británico The Sun, Clara Chia Marti es una joven estudiante de relaciones públicas , a quien Piqué habría conocido cuando ella era mesera de un bar nocturno en Barcelona, España . Además, la joven estaría trabajando en su productora Kosmos.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

