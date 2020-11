¿Quién es Colin Jost, el nuevo esposo de Scarlett Johansson?

La famosa actriz Scarlett Johansson se casó el mes pasado con Colin Jost en una ceremonia íntima, según información dada a conocer por medio de la cuenta de Instagram Meals on Wheels America, la cual confirmaba que la pareja estaba recientemente casada. Sin embargo muchos se están preguntando quién es el afortunado hombre que contrajo matrimonio con una de las mujeres más hermosas de Hollywood.

Colin Kelly Jost nació en Staten Island, Nueva York en 29 de junio de 1982 y actualmente tiene 38 años de edad. Fue criado en el vecindario Grymes Hill y tiene un hermano llamado Casey Jost. Su padre fue Daniel A. Jost, un profesor en la Escuela Técnica Superar de Staten Island, mientras que su madre Kerry J. Kelly, trabajaba en el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York como oficial médica.

Colin Jost fue educado bajo la doctrina católica. Estudió en Regis High School en Manhattan, donde colaboró como editor del periódico de su escuela. Asimismo, fue presidente de la publicación humorística de la universidad en la Universidad de Harvard.

Actualmente se desempeña como un comediante, actor y guionista. Entre sus trabajos más destacados se encuentra el que realizó para el programa humorístico Saturday Night Live desde 2005, donde colaboró como guinista, además de ser copresentador del programa Weekend Update desde 2014.

A Scarlett Johansson la conoció en el set de televisión del show Saturday Nigth en 2017, empezando a salir casi inmediatamente después de conocerse y comprometiéndose tiempo después, en mayo del 2019, a dos años de mantener una relación amorosa.

Cabe señalar que pese a que la bella interprete da Black Widow, ha tenido dos matrimonios anteriores, el primero con el también actor Ryan Reynolds del año 2008 al 2011, y el segundo con el periodista Romain Dauriac de 2014 a 2017. Sin embargo, para su tercer esposo, Colin Jost, es su primer matrimonio.

Colis Jost además de ser un guionista, comediante y actor, también es escritor. Sus trabajos literarios han sido publicados en revista como The New Yorker, Radar, The Huffington Post, The New York Times y Staten Island. Asimismo, su último libro publicado es A Very Punchable Face: A Memoir.