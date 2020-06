Quién es Dania Méndez la joven golpeada en Acapulco Shore

El estreno de Acapulco Shore 7 inició con el pie izquierdo y es que la pelea entre los integrantes del reality show dio mucho de que hablar empezando por la manera en que Jawy Méndez sometió a Dania Méndez para defender a su novia Manelyk González quien era golpeada.

Pero muchos internautas en Twitter se han preguntado quién es Dania Méndez, la chica del que todo mundo habla por haber sido sometida de una manera brutal por el también cantante quien recargó todo su peso sobre ella para frenar la pelea.

Dania Méndez es originaria de Jalisco tiene 28 años y entró en la temporada 6 de Acapulco Shore, la cual se grabó en la Ciudad de México, además no solo es reality star se dedica al mundo del modelaje, coordinadora de eventos e influencer, ya que no le tiene miedo a nada.

En Instagram cuenta con más de un millón de seguidores, además tiene mucho contenido sobre varias secciones de fotos donde muestra la espectacular figura que se carga, ya que es fan del ejercicio.

En el terreno amoroso Dania Méndez esta más que feliz, ya que es novia de David Lorduy, integrante del grupo Piso 21 y con quien derrocha amor en redes sociales su relación tiene poco más de cinco años y se llevan de maravilla.

"Hace casi cinco años ya sentía que te empezaba amar... y no me equivoqué!! La distancia siempre presente, pero el AMOR y la PACIENCIA también! Días a tu lado bastaron para saber que quería seguir viéndote, no sabia cuando, no sabía cómo, pero si algo me hacía feliz era verte por mi pantalla y es que entre tu y yo el tiempo si es un dicho y nada más", escribió Dania Méndez en un mensaje de amor para su novio.

Mientras tanto sus fans le mandan mensajes de todo tipo más aún en apoyo a la pelea que tuvo con Manelyk González, quien es muy famosa en el reality show desde hace años.

"No hay comparación mi Reyna y tú eres mejor por mucho", "Que bella mami eres bella sin necesidad de opacar a nadie y hacer menos a nadie siempre brillas", le escriben a la guapa Dania Méndez.

