¿Quién es Danna García, actriz contagiada de Coronavirus (COVID-19)?

La actriz Danna García de 42 años de edad dio a conocer el lunes pasado "tengo coronavirus, pero tengo síntomas que creo que son muy positivos, estoy en aislamiento, los síntomas no son de vida o muerte, no nos falta la respiración ni nos estamos asfixiando. Nos dicen que nos quedemos en casa porque no hay suficiente reactivo para hacer pruebas".

Aunque el pasado lunes informaba que no tenía ningún tipo de complicación, ayer viernes publicó un video en las stories de su cuenta en Instagram desde una ambulancia. Danna García fue trasladada de emergencia al hospital; de acuerdo con lo comentado por Mónica Noguera en el programa De Primera Mano, la actriz a pesar de los cuidados que venía teniendo tras dar positivo en Coronavirus (COVID-19), comenzó a sentir opresión en el pecho, presentó cuadros de fiebre y dolor de cabeza.

Danna María García Osuna es originaria de Medellín, Colombia; ha trabajado en "Pasión de gavilanes", "Un gancho al corazón", "Bella Calamidades" y "Que bonito amor". Es hija de la cantante colombiana Claudia Osuna; inició su carrera grabando comerciales de televisión y a los siete ya conducía "Notituticuanti" y protagonizaba los seriados "Imagínate", "Tantas Cosas" y "Seres queridos". Luego vinieron más de 25 apariciones en televisión y en telenovelas como "Al final del arco íris", "Azúcar", "Zarabanda", "La casa de las dos palmas", "La otra raya del tigre" y "Victoria".

Desde que interpretó a Marcela Vallejo en la telenovela "Café con aroma de mujer", Danna García se proyectó internacionalmente. Ha participado en grandes proyectos de TV Azteca como "Al norte del corazón", "La traición" en Telemundo y "Un gancho al corazón" en Televisa. En el año 2019 se unió al elenco principal de "El señor de los cielos" con un rol estelar, interpretando a Violeta Estrella. Esta producción marco su regreso a la cadena hispana Telemundo después de casi una década.

Al parecer la estrella de telenovelas contrajo el Coronavirus (COVID-19) tras un viaje que realizó anteriormente a Madrid, España, viaje que realizó sin su hijo Dante de dos años, cuyo padre es el periodista español Iván González.