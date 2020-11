¿Quién es Débora Hallal, la bella sinaloense y reina sin corona en Mexicana Universal 2020?

Débora Hallal se apoderó del certamen de belleza Mexicana Universal 2020 (anteriormente llamada Nuestra Belleza México). La hermosa sinaloense desde un principio se perfilaba como una de las favoritas para ganar la corona y representar a México en Miss Universo. En redes sociales Débora ha sido nombrada "la reina sin corona".

Andrea Meza, representante del estado de Chihuahua, fue coronado como Mexicana Universal 2020, mientras que Débora Hallal quedó como primera finalista. Cabe mencionar que la final del certamen de belleza se llevó a cabo el domingo 29 de noviembre en Hotel Misión Grand Juriquilla, en la bella ciudad de Querétaro. Asimismo este concurso tuvo lugar tras la polémica protagonizada por la directora nacional del certamen Lupita Jones, y varias ex reinas de belleza entre ellas, Sofía Aragón (Mexicana Universal 2019).

La modelo y reina de belleza Débora Hallal tiene 24 años de edad; es originaria de Los Mochis, Sinaloa. Es egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa como Licenciada en Administración de Empresas. En noviembre de de 2019 fue designada como Mexicana Universal Sinaloa para representar a su estado en la tercera edición de Mexicana Universal, siendo coronada por su antecesora Carla Mariant.

Antes de formar parte de Mexicana Universal, que este año se transmitió por Imagen Televisión luego de terminar su contrato por tres años con TV Azteca, Débora Hallal participó en Miss Teen Mundial. La gran final se llevó a cabo el 25 de junio de 2016 en el Auditorio Fepade, en San Salvador; en aquel concurso ganó el premio de Miss Simpatía y estuvo dentro de las 10 semifinalistas.

Foto: Instagram @mexicanauniversalof

En sus redes sociales la reina de belleza manifestó después de la final de Mexicana Universal 2020: "llevar el nombre de Sinaloa a un concurso nacional, no hubiera sido posible sin mi equipo de Mexicana Universal Sinaloa, Perla Beltrán, Lwylly Castañeda, Vanessa Félix, Triny Osuna y Secretaría de Turismo Sinaloa, gracias por todo el apoyo y la confianza. Y como siempre lo dije, yo quiero que mi proyecto, mi estilo de vida sea reconocido y recordado a nivel nacional y hoy, se escuchó 'Un propósito' en televisión nacional. Gracias Mexicana Universal por la oportunidad y la plataforma".

¿De qué se trata el proyecto "Un propósito" de Débora Hallal?

Este proyecto de la hermosa sinaloense, nace en busca del lado humano que tiene cada persona para ayudar a quien más lo necesite. Una de las actividades que se están llevando a cabo actualmente, es la recolección de ropa y juguetes para ser entregados a personas de escasos recursos en la próxima época navideña.

"Seguiremos trabajando, ya iniciamos la recolecta de juguetes y ropa en buen estado para llevarlas a las comunidades Las Bombas y El Porvenir (municipio de Ahome, Sinaloa), el que guste apoyar con algo, puede dejar su donativo en Plaza Fiesta local 5D LOCKER de 10-6 pm (en Los Mochis) Gracias", informó Débora Hallal.

En las redes sociales de Mexicana Universal Sinaloa, se compartió el siguiente mensaje: "muchas felicidades a nuestra hermosa Monarca Universal Débora Hallal, primera finalista de Mexicana Universal, estamos muy orgullosos de ti y de todo lo que has logrado, gracias por inspirarnos con ese corazón tan bondadoso, por siempre poner tanta pasión en lo qué haces, por esa sonrisa tan genuina, por ser un ser tan transparente e inspirador, todo el equipo de Mexicana Universal Sinaloa nos sentimos tan halagados de tenerte como reina, de nuevo felicidades por tu excelente desempeño, desde el día de tu coronación, en toda la concentración y en la noche final, donde siempre brillaste con luz propia".

Debate felicita a la bella Débora Hallal, por su excelente participación en Mexicana Universal 2020.

"No puedo dormir porque aún no concibo cómo es que no coronaron a Débora Hallal, esa corona era suya, pero confío en que algo más grande viene para ella", "sigo enojada porque no ganó mi Débora, pero es que tú ya tienes esa corona de nacimiento, no se necesita tenerla para saberlo", "Débora Hallal se merecía al menos una de las cuatro coronas, lo tenía todo para representarnos en un internacional" y varios más, son los mensajes en redes sociales.