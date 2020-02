¿Quién es Edith Serrano, ex novia del abogado Juan Collado?

El nombre de Edith Serrano ha tomado gran relevancia ante las declaraciones de Leticia Calderón, donde habló de las mujeres que ha tenido el padre de sus hijos, el reconocido abogado Juan Collado, "hubo varias, sí supe que le había pedido matrimonio a Edith Serrano en una casa en la que a mí me llevó Juan y me dijo que esa casa, la tenía para sus comidas porque algunos personajes no podían ir a restaurantes...yo le creí".

¿Quién es Edith Serrano? Es una conductora de televisión originaria de Tampico, Tamaulipas. Hoy en día tiene 49 años de edad; conduce el resumen informativo "Buenas Noches" transmitido en Azteca 13 después del noticiario de "Hechos" con Javier Alatorre, así como la cápsula informativa "A vivir" que se transmite por el canal Proyecto 40.

Entre las participaciones más destacadas de Edith Serrano, está su labor por seis años en MTV Latinoamérica, en el cual empezó a trabajar a mediados de los años 90's, por ese motivo se estableció en la ciudad de Miami, Florida. El audicionar para el noticiario "Hechos América" en la ciudad de Washington, D.C., le permitió meses más tarde regresar a la ciudad de México para incorporarse como conductora titular de "am", la revista informativa que produjo Fuerza Informativa Azteca con la participación del Ana María Lomelí, Anette Cuburu y Hannia Novell.

Luego de que Leticia Calderón hablara sobre Edith Serrano, Yadhira Carrillo hizo lo mismo pero de otra manera, "cuando yo conocí a Juan, Juan ya había tenido una novia, ya había terminado su relación con la señora (Leticia Calderón) y luego ya tuvo una relación preciosa con Edith Serrano que quiero, respeto y me parece preciosa".

Hasta el momento Edith Serrano no ha comentado nada al respecto.