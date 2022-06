Quién es Ema Huevo la supuesta tercera en discordia entre Eduin Caz y Daisy Anahy

Ema Huevo de 27 años de edad cuyo nombre real es Madeleyn Ainley se está haciendo cada vez más popular por ser vinculada como la supuesta tercera en discordia entre Eduin Caz y Daisy Anahy quienes al parecer están separados en estos momentos, aunque se dice que las causas se dieron por otra razón.

Fue en redes sociales donde se empezó a vincular a Ema Huevo quienes una reconocida modelo de Monterrey y popular por aparecer en programas de Multimedios como Es Show, donde en más de una ocasión ha paralizado las redes por la tremenda belleza de diosa que se carga, además de una actitud extrovertida.

En redes sociales la modelo regiomontana cuenta con más de un millón de seguidores, además también cuenta con un TikTok donde hace los videos más virales del momento, ya sea sola o acompañada de algunas de sus amigas, por si fuera poco la también influencer tiene un hijo quien ha sido el motor de su vida, pues gracias a él todos los días se enfoca en una meta.

La guapa mujer también es amante de la ropa moderna, pues si echas un vistazo a sus redes sociales podrás ver los outfits que se carga de lujo que van desde zapatillas, hasta vestidos de noche con los que derrocha una sensualidad única que pone a quien sea impactado, además también le encantan los cambios de look.

"Te mirabas espectacular que outfit tan hermoso", "Chiquita hermosa luces espectacular cada día más hermosísima y bellísima parsera que vaina la pana tenéis una sonrisa muy hermosa", "Pura belleza Made ten un lindo y largo fin de semana", "De donde salió usted la amo eres una preciosura divina en todo su esplendor", le escriben los fans a la espectacular mujer.

Cabe mencionar que Ema Huevo no ha dicho nada al respecto sobre una posible relación amorosa con Eduin Caz, aunque a muchos les parece que no, otros aseguran que solo podría tratarse de publicidad, aunque no es la primera vez que se habla de un distanciamiento entre el vocalista de Grupo Firme y su esposa Daisy Anahy madre de sus hijos.