Quién es Fernanda Rodríguez, la esposa de Raúl Araiza

Hace 24 años Fernanda Rodríguez le dio el sí a Raúl Araiza, una joven muy guapa que se enamoró perdidamente de él, sin embargo hoy tras una crisis fuerte y por “motivos personales” que así El Negro Araiza lo describió, se separan. Así lo dio a conocer el conductor a través de sus redes sociales.

Sin duda fue una noticia que sorprendió a sus seguidores, sin embargo para algunos era de esperarse, ya que tras el escándalo que vivieron en el 2015, parece ser que la relación que llevaban ya no fue la misma.

Recordemos que fue en el 2015 cuando salió a la luz que El Negro Araiza mantuvo durante 10 años una relación extramarital con la actriz Elba Jiménez. En ese entonces Araiza no desmintió lo sucedido y solo salió a dar un comunicada a pedir disculpas a su familia.

En ese entonces todo mundo repudió a Raúl Araiza, pues se cuestionaban por qué le era infiel a su esposa, pues la belleza de Fernanda es indiscutible, a sus 40's luce espectacular y así se ha visto en publicaciones que ha compartido el conductor en el que se puede ver que Fernanda sigue teniendo un cuerpo envidiable.

Posteriormente logró salvar su matrimonio tras haberse llevado de viaje a Dubai a Fernanda, a quien se les vio de los más felices, y tal pareciera que la infidelidad no aquebrantó nada, sin embargo cuatro años después Raúl Araiza aprovechó el foro de Hoy para informar a sus seguidores que terminaba con Fernanda su relación de 24 años de matrimonio, tiempo en el que procrearon dos hermosas hijas.

Quiero compartir esto con ustedes! pic.twitter.com/BejeMe2Bre — RAUL ARAIZA (@negroaraiza2) 1 de septiembre de 2015

Raúl Araiza señaló que su cariño sigue, tan es así, que seguirá siendo su mánager “para toda la vida”

“Hace varios meses, Fernanda y yo pusimos pausa a nuestro matrimonio, fue algo platicado, sentido, llorado, puesto que nosotros no terminamos una historia que ha sido maravillosa de 24 años, llena de alegrías, tengo a mis dos hijas que son nuestro más grande tesoro”, detalló el conductor.

El conductor dijo que él tomó la decisión de separarse y que Fernanda lo respetó y aseguró que hoy llevan una mejor relación.

“Pero la vida también me cuestiona y nos cuestiona, hay gente que no quiere contestar, yo me necesitaba mover, fue decisión mía, con una gran bondad me tuvo que apoyar, porque es importante cuando uno ama que las cosas no siempre tienen que terminar mal, hoy nos reímos igual que antes, disfrutamos igual que antes”, indicó.

Por último informó que sería la única ocasión que hablaría del tema y pidió a los medios de comunicación respetar a su familia.