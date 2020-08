¿Quién es Francisco Barba, con quién Camila Fernández supuestamente se casará este fin de semana?

Camila Fernández y Francisco Barba supuestamente se casarán este sábado en la Parroquia San Martín de Porres en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La presunta boda fue dada a conocer en el programa Ventaneando, donde se compartió un video de una iglesia de la Perla Tapatía en donde aparecen las amonestaciones, que son boletines con la información de los novios que se colocan en el tablón de anuncios de las iglesias.

Al parecer en estas semanas de aislamiento social, Camila Fernández, hija del cantante Alejandro Fernández "El Potrillo" y nieta de Don Vicente Fernández, se dio cuenta que quiere pasar el resto de su vida al lado de su amado Francisco Barba, con quien tiene solo siete meses de noviazgo. La noticia de la boda habría sorprendido a la familia Fernández. Hasta el momento la joven cantante no ha confirmado o desmentido esta noticia.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Se sabe que el novio de Camilia Fernández no está involucrado en el medio del espectáculo, se conocieron por un grupo de amigos en común. Luego de que Ventaneando diera a conocer la supuesta boda de la hija de Alejandro Fernández, retomaron una entrevista de enero pasado donde Camila Fernández aseguraba que no se veía casada a su joven edad.

Estoy muy enamorada, es algo muy especial, es la primera relación seria que tengo y muy bonita, muy honesta. Creo que jamás me había tocado sentir algo tan lindo, está ahí para mí, es una persona muy buena que me tocó, gracias a Dios coincidí (con él) en esta vida y pues sí, lo quiero muchisisísimo. Tenemos tres meses (en ese momento) apenas de novios y si Dios quiere, yo creo que sí vamos a durar más.

"Yo estoy bien, tenemos 22 años todavía, no me veo casada con un niño en brazos, no, quiero trabajar hasta obtener lo que pueda y sea necesario para obtener mi independencia y pues seguir adelante, tener una familia obviamente y todo eso que todo mundo quiere, y todo a su tiempo", manifestó Camila Fernández en aquella entrevista.

Las amonestaciones de Francisco Barba y Camila Fernández. Foto: YouTube Ventaneando

En sus redes sociales la hija de Alejandro Fernández y América Guinart, comparte constantemente fotografías junto a su novio con amorosos mensajes: "amo y admiro todo lo que eres y quisiera algún día por lo menos alcanzar a ser la mitad de lo tenaz, bueno, fuerte, y chingona persona que eres. Por qué hoy cumple mi persona favorita, mi confidente, mi mejor amigo, mi alma gemela, el dueño de tooodos mis pensamientos y de mi corazoncito, te deseo muchos años llenos de felicidad, amor, salud y que seas eterno bebé, durame muchos años que te quiero abrazar para toda la vida mi ojos bonitos".

Camila Fernández describe a Francisco Barba como el amor de su vida. Foto: Instagram @camifdzoficial

Por otra parte, Alejandro Fernández y sus hijos pasaron juntos la contingencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus (COVID-19), en una paradisíaca casa en Puerto Vallarta, Jalisco. Estas semanas han servido para que "El Potrillo" esté más unido con sus hijos, para que por lo regular no se ven tan seguido. Camilia Fernández aseguró que volvió a conocer a su papá, ya que nunca había vivido con él.

En una entrevista para el programa Sale el Sol de Imagen Televisión, Camila Fernández comentó sobre las semanas que vivió junto a su papá Alejandro Fernández ante la pandemia de COVID-19: "pues conocí otra vez a mi papá, siento que éramos todos, por muchas cosas y por la vida que teníamos, ya un poco como desconocidos y estar con él lo disfruté muchísimo. Estoy muy agradecida con él y con todo lo que me ayudó también, nos ayudó a todos pues, con sus brazos de refugio que hace mucho que yo no sentía...ya voy a llorar, Dios Santo".

Camila Fernández manifestó que tanto para sus hermanos como ella, disfrutaron mucho el tiempo que pudieron estar al lado de su papá Alejandro Fernández. "Sí, fue un momento muy bonito, familiarmente, volver a estar con mi papá, porque yo nunca había vivido con mi papá, entonces fue algo muy padre y fue algo padre que disfrutamos todos".

También te puede interesar:

Gemelas de Alejandro Fernández celebran su cumpleaños 22

El terrible accidente que sufrió Camila Fernandez y la alejó de los escenarios

La cuarentena ayudó a Alejandro Fernández y a su hijo, a limar asperezas