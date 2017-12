¿Quién es George Seely esposo de Marlene Favela?

El fin de semana pasado se llevó a cabo la majestuosa boda de Marlene Favela con el empresario australiano George Seely, el mágico momento fue en San Juan del Río, Querétaro.

Los ahora esposos lucieron muy felices y radiantes en ese tan especial, la actriz lució un diseño de la boliviana Rosita Hurtado, mientras que en la cena opto por un vestido de sirena el cual fue elaborado por Alejandro Fajardo.

Pero ¿quién es el hombre qué robó el corazón de la interprete mexicana?

Aunque se sabe poco del empresario sabemos que se dedica a la industria automotriz y está completamente enamorado de Favela.

La pareja se conoció en febrero del año pasado y en julio del 2017 se comprometieron, incluso Marlene festejó su cumpleaños y compromiso por partida doble.

“Hoy es el día más importante de mi vida. Desde niña soñé con mi propia historia de amor, soñé con encontrar un hombre que me amara y que me respetara. Y sí, el amor obra por caminos misteriosos… Hoy puedo confesarles que me siento afortunada y bendecida de haber encontrado no solo a un hombre que me ama y me respeta, sino al príncipe azul de mi cuento de hadas”, expresó Favela, que ha participado en exitosas telenovelas como "Gata salvaje" (2002), "El zorro2, "La espada y la rosa" (2009) y "El señor de los Cielos" (2014), expresó la actriz en sus redes sociales.

“Te encontré en el lugar menos esperado, sin buscarte. Cuando tú llegaste a mi vida entendí el verdadero significado de la felicidad. Ya no me asusta envejecer porque será a tu lado”, agregó.

Más acerca de la boda de Marlene y George

"Al rojo vivo" fue el encargado de cubrir el asombroso evento sacado de un cuento de hadas, la hermosa novia entró a la iglesia de la mano de su padre el señor Felipe Favela, quien muy orgulloso entregó a su hija al altar para que pudiera formar parte de la vida de su hoy esposo.

La hermosa actriz a quien hemos visto en melodramas como "Infierno en el paraíso" y "Entre el amor y el odio", lucio un hermoso anillo con un gran diamante el cual se podría distinguir de muy lejos, y ni hablar del vestido de princesa que lucio para el día más importante de su vida elaborado por la diseñadora Rosita Hurtado.

En una romántica sesión de fotos se puede ver a los ahora esposos muy contentos y derronchado amor, al parecer la actriz también lucia una corona digna de una reina mientras que el novio portaba un traje sastre muy elegante.

En redes sociales se puede ver la extraordinaria fiesta la cual contó con enormes arreglos de flores y candelabros muy al estilo colonial, la familia del novio no paraba de bailar en la pista de baile.

La cena fue la parte más romántica del evento ya que se puede observar a los novios en el centro de la pista de baile sentados en unos enormes sillones y bajo la enorme carpa que estuvo llena de luces.

Cabe mencionar que los invitados eran recibidos por personajes mágicos vestidos de blanco los cuales son una tradición en las bodas libanesas.

Con información Clase Inn