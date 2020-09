Quién es Gisselle Soto, la nueva novia de Lupillo Rivera

México.- El día de ayer, el cantante de regional mexicano y corridos Lupillo Rivera, presentó por primera vez a su nueva conquista, se trata de una joven llamada Gisselle Soto, quien es muy hermosa y no sólo eso, es toda una empresaria, ya que tiene su propio imperio de belleza y ha trabajado con importantes figuras del medio artístico.

A través de un video, Lupillo dejó en claro por qué es que ha andado de tan buen humor en los últimos meses y es que ha llegado una mujer que le ha cambiado la vida, con quien se lleva de lo mejor, pues así lo demostró en un video que compartió en las redes sociales con la intención de presentarla y evitar que los rumores caigan sobre él de nueva cuenta.

Hoy quiero compartir con ustedes que me encuentro feliz, contento, pleno y agradecido con Dios por poner en mi camino a una mujer como ella ... Amor, gracias por lo que has hecho en mi durante este tiempo, por tu sonrisa y tus abrazos en los momentos que más los necesito. Sí es bella por fuera, por dentro es más", escribió Lupillo Rivera en el video.

Todos quedaron sorprendidos con la noticia de Lupillo y de inmediato comenzaron a hacer búsquedas exhaustivas para saber quién era esta hermosa mujer que se ha robado el corazón de "El Toro del corrido" y aquí te la presentamos.

Gisselle Soto es una joven mexicana nacida en Jalisco de 25 años, cuya profesión es muy interesante, pues se dedica a manejar una empresa propia que está enfocada en todo sobre lo relacionado con las cejas, una importante parte que le da un toque distinto al rostro de cada mujer.

Así de hermosa es Gisselle Soto, la nueva conquista de Lupillo Rivera. Foto: Instagram

En su cuenta de trabajo, misma que ya está verificada por Instagram, cuenta con más de 60 mil seguidores y es en donde comparte todo lo que hace y da una bienvenida a sus seguidores, pero además de las imágenes de sus clientes, también comparte fotografías de ella y es muy hermosa, así como carismática.

El imperio de belleza que ha creado Gisselle no es cualquiera, pues desde hace tres años se ha enfocado en convertirse en a mejor y lo ha logrado, ya que vemos evidencia de que ha trabajado con importantes figuras del medio artístico como Normani, una de las integrantes del extinto grupo Fifth Harmony, Jordyn Woods, quien fue la mejor amiga de Kylie Jenner y H.E.R, la cantante del momento.

Asimismo, podemos deducir que ella y el cantante de regional mexicano se conocieron debido a que es la que se encarga del cuidado de las cejas de Rosie Rivera y Jacquie Rivera, la hermana y sobrina del cantante, pues en sus historias destacadas encontramos fotografías de su trabajo con ellas.

Por si fuera poco, la jalisciense también imparte clases y cursos en una academia fundada por ella misma, en donde enseña a sus clientes a trabajar en todo lo relacionado con las cejas y es en esta cuenta en donde comparte sus certificados que constan que es una mujer estudiada y recibida en diferentes especialidades de belleza.

En su cuenta personal, tiene más de cinco mil seguidores y comparte fotografías nada más de ella, su vida personal, viajes y salidas con amigos, sin duda alguna Gisselle es una mujer muy hermosa y podríamos decir que una de las parejas sentimentales más hermosas del cantante en los últimos años.

Después de que se diera a conocer a la joven, muchos comenzaron a compararla con otras mujeres, algunos dijeron que era muy parecida a su hermana Rosie Rivera, mientras otros aseguraron que era idéntica a Shakira, lo cual es muy cierto, pues presentan un gran parecido y ambas son hermosas y talentosas.

Lupillo Rivera presentó ayer a Gisselle, su nueva novia. Foto: Instagram

Y pese a la diferencia de edades, él 48 y ella 25, parece que están muy enamorados y mantienen una muy buena relación, esto quedó evidenciado en el video en que se veían de una forma muy romántica y se tomaban juntos unos shots de tequila, en donde parece que es la casa del cantante.