¿Quién es Gong Yoo, el hombre del traje con ddakji o "don cachetadas" en "El juego del calamar"?

Otro de sus exitosos protagónicos , fue la película de zombies "Train to Busan" (en Latinoamérica, "Estación zombie"), la cual sobrepaso los 11 millones de entradas en cines de Corea del Sur.

Gong Ji Chul, mejor conocido como Gong Yoo , tiene 40 años de edad y es originario de Busan, Corea del Sur . Se graduó en la Especialidad de Cine y Teatro por la Universidad de Kyung Hee. Debutó como actor en el 2001 con un pequeño papel en la serie "School 4" . Su primer protagónico lo obtuvo en el 2005, en el drama "Hello my teacher".

