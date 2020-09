¿Quién es Irene Sampedro la bella novia de Mati Álvarez, participante de Exatlón?

La heptatleta mexicana Mati Álvarez no solo ha ganado medallas de oro o la tercera temporada de Exatlón México, sino también el corazón de una bella española de nombre Irene Sampedro. Ambas se conocieron en un bar y posteriormente el amor surgió. En sus respectivas redes sociales suelen compartir fotografías y videos juntas, donde comparten con sus miles de seguidores, el amor que se tienen.

¿Quién es Irene Sampedro, la novia de Mati Álvarez? En su perfil de Instagram (donde tiene más de 49 mil seguidores), se describe como una alma viajera y una adicta a la actividad. "Experiencia única, memorable y que cambia la vida, construyendo una vida de la que no necesito vacaciones", se lee en su perfil. Al igual que su novia, quien ganó la tercera temporada de Exatlón México, es apasionada del deporte.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La novia de Mati Álvarez también es la mánager digital de varias empresas como la marca Ultra (cervezas) y My Proteins. "Crecer, volar, soñar y ser cada día mejor...juntas", es uno de los varios mensajes amorosas que Irene Sampedro ha dedicado a su novia en sus post en Instagram.

Irene Sampedro comparte su estilo de vida con sus seguidores en redes sociales. Foto: Instagram @irenesampedro

Hace unos días a través de un Instagram Live, Irene Sampedro contó a Juan René cómo conoció a Mati Álvarez. "Nos conocimos en Barcelona (España), en un bar. Yo vivía ahí y Mati fue de viaje con su mejor amiga, yo iba a ver a un amigo mexicano y acabé en México con Mati. En mi visita a México fuimos a las playas, Cancún, Playa del Carmen, Tulúm y pues me enamoré".

Mati Álvarez grita su amor por Irene a los cuatro vientos: "lo mejor de mi vida, vamos a romperla una vez más", escribió en un post en su feed de Instagram. Mati, originaria de Puebla, practicó natación a los cuatro años, pero a sus 10 comenzó su carrera en el atletismo, como atleta de pista.

Inició su carrera deportiva en la Olimpiada Nacional en el año 2006 y hasta el día de hoy, ha ganado 23 medallas de Oro en diversas categorías y coronándose 10 veces Campeona Nacional. En el 2009 fue la atleta poblana más destacada en obtener dos medallas de oro. Dentro de su participación en Hermosillo, Sonora en la Olimpiada Nacional en 100 metros planos y en Salto de Longitud; en esta prueba obtuvo el Record Nacional al saltar un increíble cinco metros con sesenta y seis centímetros cuando solo tenía 13 años.

Mati Álvarez participó en la tercera temporada de Exatlón México, en el equipo de Famosos. La temporada se desarrolló en las tierras y playas de Punta Cana en República Dominicana; se convirtió en la campeona femenil de la temporada, tras vencer a Casandra Ascencio del equipo de Contendientes, levantando el trofeo que la acreditaba como ganadora de múltiples premios, además fue la máxima ganadora de medallas con un total de 9 preseas y máxima ganadora de premios.

La campeona de la anterior temporada, Mati Álvarez, regresó a Exatlón México 2020 como parte de los Titanes. "Se nota a otra Mati de verdad, es increíble la buena vibra de su equipo, no hay envidias, ni gestos, ni hipocresías, se nota a Mati feliz, alegre", "regresaste muy ególatra y eso no me gusta, supuse que eras una chica sabia, la temporada pasada tenías mi admiración, veía a una Mati centrada, prudente y sincera", "la mejor, tiene carisma, fuerza, entrega, carácter, una campeona muy querida y admirada", son algunos de los comentarios ante su regreso a este reality de TV Azteca.