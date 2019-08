Quién es Issabela Camil la novia más entregada de Luis Miguel

Uno de los grandes amores de Luis Miguel sin duda alguna fue la actriz, Issabela Camil, quien vivió un apasionado romance con el cantante y de quien se dijo fue el amor de su vida.

Aunque ya pasaron los años y ambos famosos tomaron caminos diferentes la serie del Sol volvió a revivir la relación, pero muchos se preguntarán: ¿quién es Issabela Camil?, y aquí te lo diremos.

Issabela Camil nació el seis de febrero de 1969 en la Ciudad de México y es hermana del también actor, Jaime Camil.

Su carrera artística comenzó en la década de los noventa con pequeñas participaciones en obras de teatro, aunque su noviazgo más que su carrera fue de lo más sonado y es que muchas querían salir con el artista, aunque fue Issabela la que se adueñó de su corazón por casi siete años.

Y es que Issabela siempre se mantuvo con él como pocas de las mujeres que han pasado por los brazos de Luismi, pues al parecer fue una de las más formales que mantuvo, pero se dice que el romance comenzó tornarse complicada, ya que los celos siempre rondaron a la actriz, pues como se dijo, en el principio fueron varias las cantantes que estaban detrás de él, por lo que terminaron.

Por si fuera poco el año pasado le preguntaron a la mujer que pensaba acerca de la serie y su tórrido romance con el famoso que hoy en día sigue siendo uno de los personajes más misteriosos del espectáculo.

"Esa relación en mi vida fue una relación importante claro que sí muy fuerte, donde mucho tiempo sí seis, siete años, no quiero porque me parece fuera de lugar, me parece naco...", dijo Camil hace un año para el programa De Primera Mano.

Por si fuera poco Camila Sodi, fue quien interpretó a Issabela en la serie que dio mucho de que hablar el año pasado y que pronto podría salir la segunda temporada con nuevos personajes los cuales marcaron la vida de Luis Miguel.

Actualmente Isssabela Camil está casada con el político Sergio Mayer, con quien procreó dos hijas.

