Quién es Jailyne Ojeda, la curvilínea joven que causa furor en las redes sociales

México.- Una de las mujeres más aclamadas y elogiadas en las redes sociales es Jailyne Ojeda Ochoa, la curvilínea joven de 22 años que ha llegado para quedarse y robarse la atención de todos, quien constantemente compite contra mujeres con cuerpos voluptuosos como Yanet García, Joselyn Cano y Kim Kardashian.

En Instagram se ha convertido en toda una sensación del Internet, pues sus fotografías y videos fascinan a todos los que se las encuentran en la red, además, ha sido comparada con grandes e importantes celebridades del medio del entretenimiento como Kim Kardashian, por su cuerpo, y Kyie Jenner por su belleza.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aunque muchos la siguen y se mantienen al pendiente de su vida, la realidad es que muy pocos la conocen muy a fondo, debido a que ha sido muy reservada con su vida íntima, pero aquí te contaremos quién es esta joven tan hermosa a la que todos quieren enamorar y tener en su vida.

¿Quién es Jailyne Ojeda?

Nacida un 09 de enero de 1998 como Jailyne Ojeda Ochoa, la joven de 22 años es originaria de Indio, California, Estados Unidos, pero de ascendencia mexicana, pues sus padres son de Sinaloa, México, lugar en el que tuvo la oportunidad de vivir algunos días de su infancia y quedarse con las raices del estado en la sangre.

Quien ahora es toda una estrella de las redes sociales tiene dos hermanos menores, Johnny y Alexia Merari, a quienes presume constantemente en las redes sociales y con quienes hace algunos retos virales y videos populares para entretener a su público.

Jailyne Ojeda es la sensación en las redes sociales. Foto: Instagram

Antes de ser famosa, Ojeda asistió a la escuela de actuación y modelaje Barbizon y ha sido representada por la agencia South West Modeling. Durante su trabajo ha tenido la oportunidad de hacer publicidad para varios clubes nocturnos de Arizona y ha participado en varios anuncios y videos musicales.

Una de sus participaciones más reconocidas es su protagonismo en del video musical de 'Tus lágrimas' sencillo de Alfredo Olivas. Además, en las redes sociales constantemente se vuelve viral por realizar retos como el "Chair Challenge" con Jason Derulo y el "Fish Challenge" en marzo de 2020.

Jailyne, cuya estatura es de 1.65 metros, su peso de 51 kilogramos y sus medidas 91-56-96, cuenta con más de 12 millones de seguidores en Instagram, plataforma donde deleita constantemente a sus fanáticos con fotografías y videos presumiendo su envidiable figura en ajustados atuendos con los que no deja nada a la imaginación.

Uno de los fanáticos de Jailyne Ojeda es el político sinaloense Chuy Valdés, quien en una de sus recientes fotografías ha aparecido para regarle un me gusta a la joven, en esta la vemos posando en un puente de espaldas, presumiendo la perfección de su cuerpo, publicación en la que alcanzó en pocas horas los 300 mil me gustas, entre ellos el del ex dirigente estatal del PRI en Sinaloa.

Entre sus más recientes publicaciones podemos encontrar un video de TikTok en el que colabora con la cantante grupera Ana Bárbara, para el que se vistieron de vaqueritas para hacer una parodia sensual que ha reventado las redes sociales.

Se trata de un video donde ambas mujeres aparecen con ropa vaquera causando emoción total, pero poniéndole un buen humor, ya que realizan una especie de parodia donde aparentar estar en la calle y reciben algunos piropos inapropiados de parte de la gente, pero lejos de que ambas mujeres se asusten por los picaros halagos, se pusieron a posar de manera más bellas con sus atrevidos leggins que portaban cada una de ellas, además de unos sombreros de color negro con los cuales resaltaban aún más su belleza, por si fuera poco las blusas que poco dejaban a la imaginación causaron la emoción de sus fans.

Ana Bárbara y Jailyne Ojeda lucen hermosas en su colaboración. Foto: Instagram

Te puede interesar:

Fallece el papá de Michelle Vieth, la actriz lo despide con emotivo mensaje

La cantante Lily Allen y el actor de “Stranger Things” David Harbour, se casaron en Las Vegas

Así reaccionó el elenco de The Crown al ver a Emma Corrin con vestido de novia de la Princesa Diana