Quién es Joey King, la protagonista de 'El stand de los besos 2',la popular Elle Evans

Joey King, es la protagonista de la película El stand de los besos (2018), y ahora de la secuela "El stand de los besos 2" (2020), una de las jóvenes actrices que debes prestar atención debido a su creciente popularidad.Joey King interpreta el personaje de Elle Evans.

Joey King, de 20 años, se ha destacado por sus actuaciones en teatro, videoclips, cine, que incluso le han otorgado su primera nominación en los Golden Globes 2020 por el film 'The Act', sin duda, los reflectores están sobre ella, y los próximos proyectos que realice.

Este 24 de julio Netflix estrenó la secuela de la película The Kissing Booth (El stand de los besos 2), película que catapultó a Joey King a la fama, y ante esto, los fanáticos buscan saber más la joven actriz.

Joey Lynn King es una joven actriz estadounidense, nació el 30 de julio de 1999 en Los Ángeles, California, lugar donde se crío junto a sus dos hermanas mayores, Kelli y Hunter King, y su madre. Está a días de cumplir 21 años.

Joey King en la serie 'The Act' (2019) | Especial

Si bien Joey King saltó a la fama por su actuación en El stand de los besos y The Act, su carrera de actuación se remonta muy atrás, desde su infancia. La actriz, comenzó a los 3 años en producciones teatrales comunitarias junto a sus hermanas, y además en comerciales de cereales.

Su gran debut en la televisión fue en la serie de Disney 'Zack y Cody' en un episodio de la serie llamado 'Day Care'.

Joey King y los gemelos Sprouse | Especial

En 2010, Joey King audicionó para la película 'Ramona and Beezus', donde obtuvo el papel protagónico de Ramona Quimby. Después, participó en películas como 'The Conjuring' (2013), 'The Dark Nnight Rises'(2012), 'Oz the Great and powerful'(2013), 'Crazy, Stupid, Love'(2011), entre otras.

En estás producciones, Joey actuó junto a grandes actores de cine como Emma Stone, Anne Hathaway, Ryan Gosling, Christian Bale, Marion Cotillard, Channing Tatum, James Franco.

También, participó en el video de la canción 'Mean' de Taylor Swift (2011) y 'Sue Me' de Sabrina Carpenter (2018).

Joey King participó en el video de la canción 'Mean' de Taylor Swift | Captura de video

Con tan solo 20 años, Joey King también ha prestado su voz para personajes animados, como en la película 'Dr Seuss' Horton Hears a Who!' (2008) como Katie, y en 'Ice Age: Dawn of the Dinosaurs' (2009).

Además, cuando tenía 19 años, recibió su primera nominación en los Emmy y los Golden Globes como 'Mejor Actriz principal' por la película 'The Act'.

Por su actuación en 'El stand de los besos' fue ganadora como 'Actriz favorita del cine' en los Kids Choice Awards.

Joey King tiene una relación actualmente con Steven Piet | Instagram

Actualmente, Joey King tiene una relación con Steven Piet, uno de los productores de la película 'The Act'. Una de las primeras veces que se mostraron como pareja fue durante la alfombra roja de los Emmy Awards donde levantaron sospechas que fueron confirmadas meses después.

Joey King y Jacob Elordi fueron novios | Especial

Antes de Steven Piet, Joey King mantuvo una relación con su coprotagonista de "El stand de los besos" Jacob Elordi (actual novio de Zendaya); la en ese entonces pareja se conoció en el st de filmación y tras meses de trabajar juntos surgió el amor entre ellos.

Joey King mantiene una vida saludable, el senderismo y la alimentación balanceada son parte de sus hábitos. Y aunque no es apacionada al ejercicio, sí mantiene un estilo de vida activo.

La actriz lleva una excelente relación con sus dos hermanas, Hunter de 26 y Kelli de 27, que también son actrices.

Joey King en manifestación de Black Lives Matter | Instagram

King es conocida por involucrarse en causas de los derechos, como en 2018 a favor del movimiento 'March for Our Lives', que velaba por un mejor control de armas de Estados Unidos. Además es defensora de los derechos de la comunidad LGBTQ+, y las recientes manifestaciones de Black Lives Matter.