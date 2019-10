Quién es Jorge Reynoso mediador entre Marysol, Sarita y José Joel

José Joel y Marysol Sosa en medio de su desesperación, frustración, cansancio y enojo por no encontrar el cuerpo de su padre José José, pidieron ayuda a Jorge Reynoso, quien se convirtió en el mediador entre los hijos de "El Príncipe de la Canción", logrando a su vez que los tres pudieran reunirse ayer por la noche y todos llegar a un mismo acuerdo sobre los restos de su padre y los homenajes que se le harán.

En toda esta polémica disputa que se originó cuando José Joel y Marysol Sosa no encontraban el cuerpo de su padre, tomó gran importante el nombre de Jorge Reynoso quien a la vez, se volvió el "héroe" en este escándalo que hasta pareciera sacado de una telenovela.

Pero...¿quién es Jorge Reynoso? Es un empresario y publirrelacionista mexicano, esposo de la cantante puertorriqueña Noelia. Antes de su matriomonio con la boricua, estuvo casado con Pilar Montenegro (ex integrante del grupo Garibaldi), desde febrero de 2001 hasta finales de 2005.

Además de ser su esposo, fue el representante de Pilar Montenegro. La relación entre ambos terminó por qué supuestamente el empresario filtró foto íntimas de la cantante; cuando aún no estaba divorciado de la ex Garibaldi, comenzó una romance con Noelia con quien se casó en una boda secreta en 2007.

Con más de 10 años de matrimonio, Jorge Reynoso es mánager de Noelia.

En una pasada entrevista con el programa Suelta la Sopa de la cadena hispana Telemundo, comentó: “yo me dedico a vender aviones, yo me dedico al negocio de la construcción, a las comunicaciones con call centers, tenemos centros de llamado. Mira, yo la he regado, he quebrado, he estado en banca rota, he botado millones de dólares, me han demandado, he contrademandado, he perdido demandas, he ganado demandas. Soy un ser humano como cualquier otro que vive en este país y que quiere salir adelante; y me la juego por todo”.

Jorge Reynoso concedió una entrevista al programa Ventaneando de Televisión Azteca, donde contó cómo fue el acercamiento que tuvo José Joel para pedirle ayuda, con la finalidad de encontrar los restos mortales de "El Príncipe de la Canción".

Cabe señalar que Jorge Reynoso es cercano a José Joel y fue un amigo cercano de José José.

"Me reuní con José Joel, me pidió que interviniera en la situación. Lo hice, le proveímos con abogados, autoridades de la ciudad, pero más que nada en el objetivo de mediar para que hubiera un final feliz y que lo tenga como José hubiera querido. Lo más importante es darle oportunidad que se le rinda el tributo que se merece, que no se convierta en un circo, que lo estaban convirtiendo".

En dicha entrevista para Ventaneando mencionó que de alguna manera tuvo que traer a Bill Pollak y a Joe Carollo, algunos de los comisionados y políticos para comenzar a hacer los trámites.

De hecho se metieron algunos ahorita en la tarde para de alguna manera proteger que no se llegara a incinerar el cuerpo porque había esos rumores, como todo se manejaba en rumores.

"Queríamos evitar que se incinerara el cuerpo con esta historia de que querían repartir las cenizas de un lado y de otro, eso hubiera sido una gran tragedia para el público mexicano, no poder rendirle tributo al príncipe en su tierra”.

Ante todo lo hecho por Jorge Reynoso con altos comisionados y políticos, se presionó a Sarita Sora para que se reuniera con sus hermanos y diera el paradero del cuerpo de José José.

Asimismo explicó que al morir José José terminó el poder notarial que Sarita tenía sobre él, con esto, cualquiera de los tres hermanos puede hacerse cargo de los restos de su padre.