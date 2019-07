Quién es Juanito sirenita personaje que causa risas en YouTube

Como todos saben los youtubers han tenido gran popularidad en redes sociales desde hace algunos años y es que sus canales se han convertido en toda una sensación entre la juventud.

Uno de los youtubers que ha tenido gran aceptación entre los internautas ha sido Juanito sirenita, personaje que se ha hecho viral con memes y stickers por su peculiar estilo de ropa además de su divertida voz que pone a más de uno muerto de la risa.

Para los que no sabían Juanito es uno de los tantos personajes que realiza el actor Héctor Mickeith, nombre real del youtuber quien tiene 236 mil suscriptores en YouTube.

"Tal vez me hayan visto en algunos momasos, en algunos memingos o soy este compa (Juanito), pero precisamente me estoy presentando en este momento, pues este muchacho, no está aquí, este que ven en estos momentos, pues el verdadero Héctor, ese es un personaje que yo interpreto Juanito sirenita..." dijo el youtuber en su canal recién estrenado en mayo.

Por si fuera poco Mickeith ha sido señalado por muchos internautas como mujer pero él de inmediato aclara con su peculiar forma de decir las cosas que es hombre y es que siempre se ha caracterizado por tener un excelente estilo del humor.

Además Héctor es una persona con preparación pues para sorpresa de todos se dedica a la actuación e incluso tiene un diplomado en doblaje y locución desde hace tiempo, además le gusta crear nuevos personajes pues aseguró que muchos de sus colegas se estancan en los mismos papales por lo que desea innovarse.

Muchos se preguntarán porque el cuerpo de Héctor se ve un poco extraño y es que el famoso padece escoliosis problema en la columna que le impide estar recta, pero esto no le ha impedido a salir adelante pues asegura que ha logrado muchas cosas que otras personas no se animarían por lo que esta muy orgulloso de si mismo.

Cabe mencionar que Juanito a hecho colaboraciones con otros youtubers importantes como Gabriel Montiel y Fernanda Blaz, entre otros quienes se han divertido con las ocurrencias del famoso cuando lo invitan a participar en sus canales.