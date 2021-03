¿Quién es Kerem Bürsin, actor protagonista de 'Love is in the air'?

En Turquía, una telenovela ha adquirido un éxito en todo el mundo. Se trata de ‘Love is in the air’, que ha triunfado fuera de su país de origen, con Hande Erçel y Kerem Bürsin como protagonistas.

‘Love is in the air’, cautivó al público en Turquía desde hace un año, para posteriormente pasar al resto del mundo, triunfando principalmente en países como España. Su título internacional es traducido como “el amor está en el aire”, aunque el nombre en su idioma original es ‘Sen Çal Kapımı’, que se traduce como ‘Llamas a mi puerta’.

La historia trata de una joven vendedora de flores (que actúa Hande Erçel) que busca realizar sus estudios en el extranjero, hasta que se topa con un rico heredero (interpretado por Kerem Bürsin), y por culpa de él pierde la beca. Él le propone ayudar con el pago de sus estudios siempre y cuando acepte pasar dos meses con él haciéndose pasar como su prometida, iniciando una historia de amor.

El éxito televisivo ha traído mucha atención a las carreras de sus protagonistas, y el público busca saber un poco más de los actores. Es por ello que enlistamos algunas cosas que debes saber de Kerem Bürsin, protagonista masculino de esta historia.

Kerem Bürsin nació un 4 de junio de 1987, teniendo hoy en día la edad de 33 años, en Estambul, Turquía.

Según ha contado él mismo, desde pequeño sintió gran pasión por la actuación, en 1999, con tan solo doce años, se fue a vivir a Estados Unidos, donde cursó la secundaria, y donde se destacó por ser el mejor actor entre sus compañeros en la clase de teatro.

Pese a ello, mencionó también que a petición de sus padres estudió la carrera de marketing, teniendo así un plan b en caso de que la actuación no tuviera los resultados esperados. Aun así, llevó a la par también los estudios para su verdadera pasión, en una universidad privada en Estados Unidos.

“Mi madre encontró la universidad Emerson College, que es muy conocida por su programa de interpretación. Estaba rodeado de muchos directores muy talentosos y actores que querían grabar lo que fuese donde fuese. Era como un pequeño Hollywood. Estudiaba marketing durante la semana y en los fines de semana era como otro estudiante de cine”, dijo Kerem Bürsin.

A raíz de ello, inició su carrera como actor en películas como ‘Thursday’, ‘Strawberry Melancholy’, ‘Wendigo’, y ‘Sharktopus’, además de grabar algunos comerciales para televisión, pues también el modelaje se la da muy bien.

Fue hasta 2013 que regresó a Turquía, siendo recibido en su país natal con protagónicos y con el abrazo del público. Algunos trabajos destacables de Kerem Bürsin en este país incluyen ‘Güneşi Beklerken’ y ‘Şeref Meselesi’ (‘Honor y respeto’).

Fue en 2020 que a Kerem Bürsin se le dio la oportunidad de trabajar en la serie ‘Love is in the air’, donde unió su talento para la actuación con Hande Erçel, la actriz que protagoniza con él.

Desde entonces Hande Erçel y Kerem Bürsin han gozado de gran éxito internacional, y la telenovela es sintonizada por millones en todo el mundo.