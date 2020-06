¿Quién es Kristen Stewart? La actriz que dará vida a la princesa Diana en "Spencer"

Sin duda la princesa Diana de Gales, también conocida como Lady Di, es una de las figuras más emblemáticas y controversiales de la monarquía británica, y a casi 23 años de su muerte, sigue ocupando un lugar en la memoria de todos.

Una muestra de esto es la noticia de la realización de "Spencer", una nueva película inspirada en uno de los episodios más dramáticos de la vida de Lady Di: la decisión de darle fin a su matrimonio durante las que fueron sus últimas vacaiones de Navidad en la Casa de Windsor.

La biopic estará dirigida por Pablo Larraín, quien ha elegido a la actriz Kristen Stewart para dar vida a la princesa Diana, ¿pero quién es Kristen Stewart?

Kristen Stewart ha sido la elegida para dar vida a Lady Di en su biopic. Foto: AFP

¿Quién es Kristen Stewart?

Hasta el momento Kristen Stewart ha sido la única actriz confirmada para la película cuya producción dará inicio el próximo 2021.

La actriz de 30 años de edad es originaria de Los Ángeles, California (Estados Unidos), y pese a que inició su carrera artística desde 1999, saltó a la fama internacional en 2008 por su papel en la exitosa saga de "Crepúsculo", donde dio vida a una de los protagonistas, Bella Swan.

Kristen Stewart dio vida a "Bella Swan" en la saga de Crepúsculo. Foto: Especial

Kristen interpretó a Bella durante las cinco películas que conformaron la saga basada en las novelas de Stephenie Meyer, protagonizando la historia junto a Robert Pattinson, quien interpetó a Edward Cullen.

Sin embargo, la actriz ha continuado forjando una prolífica carrera tras el fin de la exitosa saga, participando con papeles protagónicos en películas como "The Runaways" (2010), "Blancanieves y el cazador" (2012), "On the Road" (2012), "Siempre Alice" (2014) y "American Ultra" (2015), por mencionar algunas.

Foto: AFP

En 2015 se convirtió en la primera actriz estadounidense en ganar un Premio César, arrasando en la categoría de mejor actriz de reparto por su papel en "Clouds of Sils Maria" (2014).

En 2010, fue incluida en la lista de los actores de Hollywood con mayores ingresos ("Hollywood Top Earnest List of 2010") elaborada por la revista Vanity Fair, con una fortuna estimada de $28.5 millones de dólares, siendo la actriz femenina mejor posicionada. En 2012 se convirtió en la actriz mejor pagada de Hollywood de acuerdo a la lista elaborada por la revista Forbes.

Además de su carrera cinematográfica ha ganado prestigio en la moda. En 2012 fue nombrada la mujer mejor vestida del planeta por la revista Glamour. Prestó su imagen para promocionar el perfume Florabotanica de Balenciaga en 2012 y 2014.

Foto: AFP

Tambien se convirtió en el rostro de la prestigiosa marca francesa Chanel durante la campaña de la colección "Métiers d'Art Paris-Dallas 2013/14) y las gafas de colección primavera/verano 2015, ambas dirigidas por Karl Lagerfield.

Y ahora se ha vuelto la candidata elegida por Larrain para dar vida a Lady Di. El director chileno dejó claro lo que piensa sobre Stewart en una entrevista para Deadline:

Para hacer esto bien, necesitas algo muy importante en el cine, que es un misteri. Kristen puede ser muchas cosas, y puede ser muy misteriosa y muy frágil y, en última instancia, muy fuerte también, que es lo que necesitamos. La combinación de esos elementos me hizo pensar en ella", dijo.

Foto: AFP

