Quién es La Muñeca Diamante de Rubí

Una de las influencers que está llamando demasiado la atención de los internautas por su vida tan extravagante es La Muñeca Diamante de Rubí de 49 años, quien comparte en sus redes sociales los lujos que lleva en su vida diaria, es por eso que aquí te contaremos un poco más de ella.

En Instagram la guapa mujer tiene más de 109 mil seguidores, quienes han sido testigos del estilo único que tiene la mujer a la hora de vestir algunas de las prestigiadas marcas que usa la mujer de origen mexicano son Chanel, Versace y Gucci entre otras.

Pero no solo su manera de vestir hacen famosa a la también socialité, ya que sus viajes por el mundo llaman demasiado la atención y es que no va a cualquier lugar, pues su destino turístico preferido es Dubai, do donde se luce visitando los lugares más emblemáticos del lugar, además de zonas exclusivas donde no cualquiera entra.

Vive tu vida como a ti te hace feliz no a los demás elige con quien quieras estar y ser feliz la vida es una y tú te mereces todo lo bueno de la vida, escribió en una de sus publicaciones.

Aunque muchos pensarían que La Muñeca Diamante de Rubí es una mujer "especial", por su estilo de vida, ella demuestra todo lo contrario con sus fans, quienes la reconocen cuando la ven en algún lugar para pedirle un saludo dejando en claro que la base de su éxito es la humildad que refleja.

Otro de los lujos que tiene la extravagante dama es su casa la cual parece una mansión sacada de Hollywood y es que el tan solo observar la entrada de su hogar en Instagram muestra un lujo impresionante, donde varias estatuas adornan su recibidor donde los diseños que porta le dan un toque más imponente a las imágenes que sube a redes.

Su propio corrido

La fama de La Muñeca Diamante de Rubí es tan popular que ha llegado hasta la música grupera, pues el cantante Fernando Corona, lanzó un tema en su honor llamado El Corrido de la Muñeca Diamante de Rubí, el cual cuenta con más de 16 mil reproducciones y varios comentarios donde halagan la canción.

Por si fuera poco la mima mujer de cabellera negra aparece en el videoclip, donde era de esperarse hace honor a la canción con su lujoso estilo de vida.

