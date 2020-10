Quién es Larry Ramos, el nuevo prometido de Ninel Conde

México. La cantante Ninel Conde y Larry Ramos, su nueva pareja, se comprometieron en matrimonio. Fue en su reciente viaje a Turquía donde él le pidió a ella que se convierta formalmente en su esposa y es a través de sus redes sociales donde la pareja comparte imágenes de ese momento inolvidable.

Larry Ramos es de Colombia, y aunque en redes sociales hay muy poca información sobre él, ha trascendido en varios programas de espectáculos que se dedica a los negocios en el sentido de que busca a personas con dinero y les ofrece invertir su capital a cambio de rendirles buenas ganancias.

Y han habido medios que han alertado a Ninel Conde que tenga cuidado con Larry Ramos, ya que podría no ser un hombre confiable su ahora prometido, puesto que se ha visto involucrado en situaciones que lo han expuesto como un mal negociante, sin embargo ella ha hecho caso omiso y sigue adelante con su relación.

En días pasados se hizo público que Alejandra Guzmán demandó a Larry Ramos porque ella le dió una gran cantidad de dinero a él para que lo invirtiera en negocios que le darían a La Guzmán muy buenos intereses, sin embargo al momento no ha visto ganancia alguna.

Y en varios medios se comentó también que Larry tendría otras demandas en Estados Unidos, similares a las de Alejandra Guzmán, lo dio a conocer el programa de espectáculos Ventaneando.

Larry es investigado por presuntamente llevar a cabo esquemas piramidales de inversión, los cuales son muy utilizados por estafadores. Trasciende que hay demandas hechas por René Alexander Celis Conde y por una compañía denominada como Mateo Investments LLC.

Mientras los rumores rodean a Larry respecto a su trabajo y a su situación legal frente a los negocios en los que se desenvuelve, en lo personal se ocupa de ser feliz al lado de Ninel Conde, cantante originaria del Estado de México.

En entrevista con la revista People en español, Ninel compartió que está feliz porque encontró en Larry nuevamente el amor y no dudó en decirle que "sí" cuando le pidió que se casara con él.

Ninel Conde y Larry Ramos se conocieron durante una cena en Miami, donde surgió el amor "a primera vista", y ella lo define como un hombre simpático y divertido.

Súper cariñoso, protector. Me ha apoyado al ciento por ciento moral y económicamente. Tiene súper ritmo como buen colombiano. Nos ponemos de acuerdo súper rápido, no me cela, me apoya en todo, en mi trabajo. Es trabajador, responsable, culto, egresado de Harvard y súper maduro emocionalmente”, destacó Ninel Conde a People en español.