¿Quién es Luz María, "la empresaria multimillonaria" que se hizo muy famosa en TikTok?

Su nombre es María José Villavicencio Celi y se ha convertido en una personalidad de TikTok, una red social que comenzó a tener gran auge durante el confinamiento ante la pandemia del Covid-19. Es conocida como Luz María o "la empresaria multimillonaria de TikTok"; es originaria de Ecuador, tiene enanismo y 39 años de edad.

Desde hace varios años Luz María se dedica a la actuación y en sus redes sociales, publica videos donde interpreta a una mujer quien es discriminada en diversas circunstancias por su baja estatura. Cabe resaltar que sus videos suman millones y millones de reproducciones.

En uno de estos, se encuentra en una tienda esperando su turno, sin embargo, es agredida por otra mujer que estaba haciendo fila detrás de ella. "Oiga señora, ¿qué le pasa? No sea tan grosera, a mí no me va a venir a tratar mal por mi tamaño", a lo que la otra persona le responde: "yo te trato como a mí me da la gana".

Minutos después, el karma hace de las suyas en esta historia protagonizada por Luz María, pues la persona que la había agredido y discriminado, se desmaya en plena calle y la única que puede ayudarla era precisamente ella, quien casualmente es enfermera.

A través de su contenido en redes sociales, María José Villavicencio Celi manda un poderoso mensaje de aceptación y amor propio. Asimismo, muestra la importancia de ser educados y personas con valores. Al final de cada uno de sus videos, da una valiosa lección a quienes la humillan por su enanismo, demostrándoles que es muy capaz de hacer lo que la "gente normal" hace.

Algunos de los títulos de los videos de Luz María son: "la rechazó como compañera de cuarto por su apariencia, sin imaginar que le pasaría", "Fue tratada mal por su apariencia en un restaurante y la mujer que hizo eso se llevó un gran lección", "Negó que era su novia, por su estatura y por su trabajo" y más.

Su frase más conocidas es: "soy una empresaria multimillonaria que tiene dinero para comprarse lo que le dé la gana", la cual dice en una de sus historias, donde al ser discriminada por su baja estatura por un empleado de una agencia de autos, lo pone en su lugar de la mejor manera, haciéndole ver la equivocación que cometió al juzgar a una persona.

A raíz de la frase antes mencionada, fue bautizada como "la empresaria multimillonaria de TikTok".

Estos son algunos de los comentarios de parte de sus seguidores: "el mundo necesita más gente así", "una mujer pequeña de estatura, pero muy grande de corazón", "ser diferente no te hace más ni menos que nadie, recuérdenlo", "que vivan las mujeres como ella", "gracias Luz por compartir, el mundo en que vivimos necesita aprender esta gran lección. Debemos respetar y tratar a los demás como queremos que nos traten" y muchos más.

Cabe mencionar que María José Villavicencio Celi, creó su canal de YouTube "Luz María: historias de vida", en agosto del año pasado. Al día de hoy, tiene más de 740 mil suscriptores y entre todos sus videos, suman más de 175 millones de reproducciones.