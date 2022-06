Estados Unidos.- De nombre Colson Baker, pero más conocido como Machine Gun Kelly, es un rapero y actor de nacionalidad estadounidense, quien debutó en el año 2012 con su disco "Lace up", ganando reconocimiento de inmediato, aunque su auge llegó algunos años más tarde.

El actual prometido de Megan Fox tiene 32 años de edad; nació en Houston, Texas, Estados Unidos, un 22 de abril de 1990. Es un músico, rapero, cantante y actor que ganó reconocimiento en 2015 cuando lanzó su segundo álbum "General Admission", catapultándolo hasta la cima de las listas de popularidad, momento desde que se ha mantenido vigente dentro de la industria musical.

Exitos como 'Emo girl', 'My ex's best friend', 'Drunk face', 'Rap devil', 'Bad things', 'Home', 'Forget me too', 'I think I'm okay', 'More than life', 'Gfy', por mencionar sólo algunos, son los que respaldan su carrera.

Pero no sólo eso, Machine Gun Kelly también ha tenido la oportunidad de demostrar su faceta como actor, formando parte de proyectos como "Beyond the lights", "Viral", "Till I die" y "Punk's Dead: SLC Punk 2".

¿Quién es Machine Gun Kelly y cómo conoció a Megan Fox?

¿Cómo se conocieron Machine Gun Kelly y Megan Fox?

Actualmente, Machine y Megan Fox son la pareja más aclamada dentro del mundo del espectáculo. Fue en 2020 cuando los artistas tuvieron sus primeros encuentros, esto entre los sets de grabación de la película "Midnight in the Switchgrass", donde participaron.

Pero fue hasta un año después cuando la pareja decidió ir más allá en su relación, después de trabajar de nueva cuenta en el videoclip del tema 'My bloody Valentine', de Gun Kelly, donde aparece Fox, se dejaron ver juntos y desataron todo tipo de rumores.

Tiempo después confirmaron que estaban en una relación amorosa. momento desde el que se convirtieron en una de las parejas más queridas y aclamadas dentro del mundo del espectáculo estadounidense, demostrándose todo su amor en todo momento y convirtiéndose en un ejemplo a seguir.

