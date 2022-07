¿Quién es Malcolm McRae, el hombre con quien la actriz Anya Taylor-Joy contrajo matrimonio?

Tal parece que la tendencia del momento en el showbiz, son las bodas sorpresas. Anteriormente, Kourtney Kardashian y Travis Barker, así como Jennifer López y Ben Affleck, causaron gran revuelo al anunciar sus respectivos enlaces matrimoniales a través de redes sociales, tomando por sorpresa, sobre todo, a los paparazzi. Otra pareja que al parecer se ha sumando a este trending, son los jóvenes actores Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae.

De acuerdo con el portal Page Six, la actriz y modelo estadounidense-británica Anya Taylor-Joy, se habría casado en secreto con Malcolm McRae. Supuestamente, celebraron una íntima boda civil en Estados Unidos.

"La estrella emergente del éxito de Netflix, 'Gambito de dama', se casó con Malcolm McRae en Estados Unidos, antes de volar a Australia para continuar filmando 'Furiosa', la precuela de 'Mad Max: Fury Road'. El representante de Anya Taylor-Joy no respondió a las solicitudes de comentarios", publicó Page Six.

¿Quién es Malcolm McRae, el supuesto esposo Anya Taylor-Joy?

Tiene 28 años de edad y es originario de Alabama, Estados Unidos. Como un dato curioso, cumple años el mismo día que la actriz, quien obtuvo gran reconocimiento internacional, al protagonizar la serie "Gambito de dama".

Participó en los cortometrajes independientes "Brotherly" y "How'dy!", sin embargo, es más conocido en la industria musical, por ser el líder del dúo more*, donde toca la guitarra y los teclados. Este dúo lo formó en el 2020 junto a Kane Richotte, ex integrante de la banda de rock Portugal The Man.

Anya Taylor-Joy, de 26 años de edad, en junio pasado, desató los rumores de estar comprometida con Malcolm McRae, después de se vista usando un anillo de diamantes en el dedo anular.

Según publica Page Six, el pasado lunes, "los recién casados fueron vistos en Sydney y Anya Taylor-Joy, vestida con un suéter y jeans, fue vista con su anillo de compromiso. Aunque han sido discretos, se cree que la pareja ha estado saliendo durante el último año, las fuentes nos dijeron que ahora planean tener una ceremonia más grande cuando regresen a Estados Unidos".

Te recomendamos leer:

Cabe mencionar que fue en febrero de este año, cuando Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae aparecieron juntos por primera vez ante los reflectores, en la alfombra roja del after party de los Premios Óscar, organizada por Vanity Fair en febrero. "Finalmente, encontré a alguien que felizmente se sentará en silencio conmigo leyendo. Básicamente, tenemos 80 años y 7 al mismo tiempo, y funciona muy bien", comentó la actriz en una entrevista para la edición británica de Vogue.