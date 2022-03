¿Quién es? Misterioso hombre la manda 1500 rosas a Ángela Aguilar

México.- Quien ya ha logrado hacer historia en la industria de la música en México es la cantante estadounidense Ángela Aguilar, uno de los prospectos más prometedores para cargar con el legado de su familia y llegar tan lejos como los íconos más importantes del país.

Y no sólo es una mujer muy talentosa y creativa, también toda una belleza, pues con tan sólo 18 años de edad ha logrado conquistar a todos y flechar bastantes corazones, por lo que los halagos, comentarios, apoyo y hasta regalos no se han hecho esperar.

Ángela Aguilar se ha robado el corazón de más de uno y como prueba de ello, recientemente reveló que recibió un impresionante arreglo floral compuesto por 1500 rosas, esto mientras se hospedaba en un hotel del que no quiso dar detalles.

Un hombre misterioso quiso consentir a la hija menor de Pepe Aguilar y le hizo llegar tremendo regalo, sin embargo, ella prefirió no revelar su identidad. Al ser cuestionada en una entrevista para El show de Piolín, la cantante decidió contar lo que sucedió, pero no revelar la identidad de su enamorado.

"Yo no puedo decir nada, absolutamente nada, me matan", compartió entre risas. Se desconoce hasta el momento quién le hizo llegar tremendo regalo a la intérprete de 'Dime cómo quieres', aunque sus seguidores creen que fue sólo uno de sus admiradores y no un enamorado como otros aseguran.

Cabe mencionar que Ángela Aguilar ha sido una jovencita que ha preferido mantener su vida privada, con respecto a su vida sentimental, sin embargo, no se le ha conocido ningún novio, enamorado o pretendiente.

Leer más: ¿Quién Fred Roldán, padre de los hijos de Lupita Sandoval y por quien pide oraciones?