¿Quién es Oscar Isaac, posible protagonista de Moon Knight, una de las esperadas series de Marvel Studios?

Disney + está por llegar a Latinoamérica, el servicio de streaming por suscripción de The Walt Disney Company. A partir de su lanzamiento en esta parte del mundo, los suscriptores podrán encontrar en el catálogo una gran selección de películas y series de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, además de producciones originales exclusivas. Tal es el caso de la serie "Moon Knight (El caballero luna)", que estará protagonizada al parecer por el actor Oscar Isaac.

De acuerdo con los medios estadounidenses The Hollywood Reporter y Murphy's Universe, Oscar Isaac estaría en negociaciones con Marvel Studios para la serie "Moon Knight". Al parecer The Walt Disney Company también consideró para esta serie a los actores Daveed Diggs y Nick Kroll para tomar el mismo papel.

Oscar Isaac tendría una gran ventaja sobre los otros dos actores antes mencionados, ya que anteriormente interpretó a "Poe Dameron" en las últimas tres películas de Star Wars (saga propiedad de la compañía de Mickey Mouse):

Star Wars: Episode VII - The Force Awakens.

Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi.

Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker.

Hasta el momento el que Oscar Isaac pudiera protagonizar la serie "Moon Knight" de Marvel Studios, no se ha concretado por completo. The Hollywood Reporter señala que dicha serie estaría a cargo del productor Jeremy Slater (responsable de The Umbrella Academy en Netflix). Asimismo este portal menciona que Marvel Studios está enfocado en otros de sus proyectos originales como WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki y She-Hulk, por lo que no se tendría una fecha exacta para el estreno de "Moon Knight".

Conoce un poco de la vida y trayectoria de Oscar Isaac

Óscar Isaac Hernández Estrada tiene 41 años de edad, es originario de Guatemala; de padre cubano, Óscar Gonzalo Hernández y madre guatemalteca, María Eugenia Estrada Nicolle. Su abuela materna era de origen francés. A los cinco meses de edad su familia se trasladó a Miami, Florida (Estados Unidos) donde él creció. En esta ciudad tocaba la guitarra y cantaba para su banda The Blinking Underdogs.

Además de la gran fama que obtuvo al actuar en tres de las películas de la saga Star Wars, el guatemalteco también es reconocido por su protagónico en la película "Inside Llewyn Davis", escrita y dirigida por los hermanos Coen; en esta historia interpretó a un cantante de folk talentoso pero sin éxito en un drama ambientado en Greenwich Village en 1961. La película ganó el Gran Premio en el Festival de Cannes 2013.

Oscar Isaac en la película "Inside Llewyn Davis".

Por su actuación Oscar Isaac recibió una nominación al Globo de Oro al mejor actor en una película musical o de comedia. Su trabajo junto a los Coen sirvió además para llamar la atención de la industria del cine, "hacer 'Inside Llewyn Davis' me dio muchas oportunidades que de otra forma no hubiese tenido, y desde entonces he estado trabajando casi sin parar", expresó el actor anteriormente.

Uno de sus próximos proyectos será "Dune", película de ciencia ficción de 2021 dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Eric Roth, Jon Spaihts y el propio director; constituye la primera entrega de dos películas basada en una nueva versión de la novela homónima de 1965 de Frank Herbert

¿Quién es "Moon Knight (El caballero luna)"?

Es un superhéroe que aparece en los comic books publicados por Marvel Comics; el personaje existe en el Universo Marvel y fue creado por Doug Moench y Don Perlin. Su primera aparición fue en "Werewolf by Night" # 32 (agosto de 1975).

"Moon Knight" fue clasificado por la revista Wizard como el 149º personaje de cómic más grande de todos los tiempos, afirmando que este personje es más o menos el concepto de lo que sucedería si Batman sufriera un trastorno de personalidad múltiple. Asimismo fue clasificado como el # 49 en la lista de los "50 Mejores Vengadores".