¿Quién es Paola Zurita, la hermosa hermana del influencer Juanpa Zurita?

"Me caso con el amor de mi vida", expresó Paola Zurita en una de las varias fotografías que compartió en las stories de su cuenta en Instagram, luego de recibir el anillo de compromiso de parte de su novio Alejandro Serralde. La hermosa hermana del influencer mexicano Juanpa Zurita, es una reconocida HeartMath Certified Trainer (Entrenadora certificada HeartMath), tiene 28 años de edad y también es toda una celebridad en redes sociales.

¿Qué es HeartMath? Es una metodología innovadora, diferente y moderna, que se basa en que el corazón y su estado fisiológico armónico, son claves para desarrollar nuestra inteligencia emocional y disfrutar de una vida emocional saludable.

Paola Zurita estuvo acompañada en este día muy especial por sus familiares y amigos más cercanos. Juanpa Zurita quien en la serie basada en la vida de Luis Miguel interpreta a Alex Gallego, compartió una serie de fotos en su feed de Instagram junto a su hermana y su cuñado Alejandro Serralde. En su post expresó:

Le dieron el anillo a mi hermana y estoy en pánico, no se cómo manejarlo, pero estoy muy feliz por ellos. Viva el amor, pero no te vas de la casa Paola Zurita. Voy a llorar.

Juanpa Zurita compartió su reacción ante el compromiso de su hermana. Foto: Instagram @juanpazurita

Por su parte la afortunada y futura novia, manifestó en sus redes sociales: "que paz saber que paso el resto de mi vida contigo. Para siempre, te amo". Su prometido escribió en su cuenta personal de Instagram, "siempre fuiste tú".

Foto: Instagram @paumtzurita

Juanpa Zurita ha conquistado al público

Por otra parte, este 2020 el influencer Juan Pablo Martínez-Zurita Arellano de 24 años de edad, se ha convertido en uno de los conductores de televisión favoritos del público. Anteriormente pudimos verlo en los únicos tres programas que lograron grabarse de la quinta temporada del show "Pequeños Gigantes" (las grabaciones fueron canceladas ante la pandemia del Covid-19), y recientemente participa como uno de los investigadores de la segunda temporada de ¿Quién es la máscara?, en su versión mexicana y que se transmite los domingos por la noche en Las Estrellas.

En "Pequeños Gigantes" Juanpa Zurita y Sofía Polanco de solo cinco años de edad, protagonizaron uno de los momentos más adorables y conmovedores de esa temporada. La tierna niña originaria de Puerto Rico, le dijo a Galilea Montijo que "dar mensajes positivos para que la gente sea más feliz", era su talento.

Sofía mencionó que tenía un mensaje especial para uno de los jueces: Juanpa Zurita. La niña de cabello rizado manifestó que el influencer y actor estaba triste, por eso el motivo del mensaje que le tenía que dar. La pequeña gigante comentó haber visto un video de Juanpa sobre la muerte de su perrita Puca. "Fue el regalo más bonito que he tenido en mi vida pequeñita. Pero como todo en la vida, se cierra un ciclo, gracias a ella empecé a hacer videos, subí yo mis primeros Vines, y si no hubiera sido por Puca yo no estaría aquí, no sería juez, no habría logrado nada", expresó uno de los jueces del show.

La celebridad de internet no pudo evitar llorar al recordar a su amada Puca. Galilea Montijo y Sofía Polanco le dieron un afectuoso abrazo para consolarlo. Acto seguido, la bella niña le dijo: "yo sé lo que se siente eso, a mí también me pasó lo mismo, con mi abuelita". Con la voz entrecortada Sofía mencionó que su abuelita y la mascota de Juanpa, estaban al lado de ellos. Están al lado de nosotros, saca la tristeza, están con nosotros y nos están cuidando, yo le voy a decir a mi abuelita que cuide a tu perrita".

Luego de abrazar a Sofía, Juanpa Zurita le dijo: "yo te doy gracias por tus mensajitos de amor y por tu positividad, y que nunca detengas ese espíritu porque con tu sonrisa, vas a poder sacar muchas más".