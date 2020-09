¿Quién es Phil Claudio Gonzáles, "El Chavo del 8" en versión metalero?

En redes sociales se viralizó un meme que una persona hizo con una fotografía Phil Claudio Gonzáles, donde se muestra el asombroso parecido que tiene con el fallecido Roberto Gómez Bolaños, creador de la serie "El Chavo del 8". A raíz de dicho meme, surgieron muchos más y se fueron publicados en redes sociales.

¿Quién es Phil Claudio Gonzáles, el doble de "El Chavo del 8"? Es un cantante de metal originario de Buenos Aires, Argentina. Actualmente radica en Moreno, provincia de la capital argentina. De acuerdo con la información en su cuenta de Facebook, desde 2019 toca con su banda metalera en algunos bares como Montana BAR, un cantabar donde se presentan y apoyan las bandas under.

Asimismo Phil Claudio Gonzáles, el ahora llamado "Chavo del 8" o "Chespirito" versión metal, es productor "Perfectos Extraños Producciones", donde produce shows con bandas en vivo de todos los géneros musicales. El cantante metalero se tomó con el mejor de los humores los memes sobre su parecido con Roberto Gómez Bolaños. Asimismo le mandó un mensaje a las personas que le han escrito insultos en sus redes sociales, a raíz de todo esto.

¿No se cansaron todavía? Hay muchas mas eh, me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo disculpas. No me enojó ni mucho menos, ahora hay muchos pelotudos bardeando a los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más pelotudo, es para reirse un poco, no para bardear. Un poco de humor para este momento de mierda.

En Argentina el término "bardear", se refiere a insultar u ofender a una persona. Además de tocar con su banda en algunos bares (trabajo que tiene parado por la pandemia), el doble metalero de "El Chavo del 8" vende gran variedad de remeras o playeras.

"Buenas noches gente, quiero pedirles que no comentes con memes esto porque es mi trabajo. Muchas gracias. Remeras de rock 'Alto voltaje', 100 por ciento algodón. Rock, heavy, thrash, death, black, punck, reggae y el estilo que aún no existe. Los modelos que no puedes encontrar, nosotros los tenemos Variedad en vestidos, cintos, parches...el mejor precio. Catálogo a disposición", se lee en una reciente publicación en su muro de Facebook. Cabe mencionar que muchos de sus seguidores en esta red social, le han dicho que aproveche esta "fama" que está teniendo por su parecido con "Chespirito".

Algunas de las remeras que vende Phil Claudio Gonzáles.

Roberto Gómez Bolaños logró convertirse en un referente de la televisión. A pesar de ser muy conocido por sus papeles de "El Chavo" y del "Chapulín Colorado", también fue creador de varios personajes más, como "El Chómpiras", "El Doctor Chapatín", "Vicente Chambón" y "Chaparrón Bonaparte". A pesar de sus guiones recurrentes, estos programas se convirtieron en éxitos a lo largo de toda Hispanoamérica, Estados Unidos y España, en gran medida gracias a la simpatía del cuadro de actores de sus programas, integrado en distintas épocas por María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Carlos Villagrán, Florinda Meza, Édgar Vivar, Angelines Fernández, Horacio Gómez Bolaños y Raúl Padilla, quienes encontraron también la fama internacional.

Roberto Gómez Bolaños falleció a los 85 años el 28 de noviembre de 2014 en su hogar en Cancún, Quintana Roo, debido a complicaciones respiratorias. Este año se cumplirán seis años de la muerte de Chespirito. Aunque físicamente no está entre nosotros sigue vivo en los millones de corazones amarillos de sus fans, de todo ese público que por años han gustado de cada uno de los programas que creo, marcando un antes y un despúes en la televisión latinoamericana.