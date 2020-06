¿Quién es Raymix, cantante del Regional Mexicano declarado gay?

Edmundo Gómez Moreno, mejor conocido como en la industria musical como Raymix, se sinceró con todos sus fans y habló sobre sus preferencia sexuales. Conocido como el creador de la electrocumbia, se convirtió en uno de los primeros artistas del Regional Mexicano en hablar abiertamente al respecto.

Pues he pensado por tantos años que lo más importante es ser real y genuino y me siento bien porque eso es lo que soy yo y como todos.

"He vivido una serie de experiencias que me han permitido conocerme más y aprender a que negarse, a uno mismo, es la máxima de las traiciones. Por eso con todo orgullo quiero hacerles de carácter público que soy gay. Y si me preguntan qué va a cambiar a partir de hoy, después de este comunicado, la respuesta es simple: nada, solo soy yo y sigo siendo el mismo, no se acaba el mundo", manifestó Raymix.

El cantante tiene 29 años de edad, es originario de San José el Vidrio, Estado de México. Egresó como Ingeniero Aeronáutico por parte de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica (ESIME), perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN). Raymix dejó su profesión de ingeniero aeroespacial, que incluso le garantizó un puesto en la NASA, para dedicarse a la música.

Como artista ha recibido múltiples nominaciones y premios como los Billboard a la Música Latina, Latin American Music Awards, Premios ASCAP, Premios iHeartRadio, entre otros. Su más reciente éxito ha sido la canción "Tú y yo", una colaboración que hizo este año con Paulina Rubio.

Uno de sus más grandes éxitos hasta el momento es "Oye mujer" en colaboración con Juanes. El video tiene más de 33 millones de reproducciones. Raymix dice ser un amante empedernido de la cumbia, pero de la cumbia sonidera mexicana, que es un producto digital con sonidos actuales del mundo y de la música electrónica.

El Rey de la Electrocumbia tiene un gran corazón, patrocina los estudios de jóvenes mexicanos que viven en Estados Unidos y desean estudiar ingeniería.

A Raymix le pidieron mantenerse callado con respecto a sus preferencias sexuales

El cantante contó en el video que publicó en sus redes sociales, comentó que se le pidió no hablar de su orientación sexual, ya que afectaría su carrera musical.

¿Ustedes pueden creer que en pleno 2020 haya personas en la industria de la música que me hayan aconsejado y sugerido no hacer este video?

"Que me quede callado pretendiendo que no soy lo que soy porque solo así tendré éxito, me aseguran que el público no está listo para un artista que haga cumbia o música regional y que puede ser diferente a lo normal".

Raymix mandó el siguiente mensaje: "a todas esas personitas, que yo sé que por ahí hay varias, sé que a ti te quieren apagar tu luz y tu voz, recuerda que lo que te hace único es ese poder que vive en tu corazón, de ser simplemente tú, sin miedos ni prejuicios, solamente ser tú, eso es justamente lo que te hace un 'superstar', con todo cariño le digo a todo el mundo, feliz mes del amor universal".

También te puede interesar:

Zion Moreno vivió algo similiar a su personaje "Isabela" en Control Z

Mes del Orgullo Gay: Las 10 mejores series en Netflix con temática LGBT

Kany García publica íntima foto con su esposa por el Día Internacional contra la Homofobia